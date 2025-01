La cheffe de file de l'extrême droite française Marine Le Pen a rendu mercredi hommage à son père Jean-Marie Le Pen, fondateur du parti Front national (FN) décédé la veille, en affirmant que «beaucoup de gens qui l'aiment le pleurent ici-bas».

Alain Duhamel sur Jean-Marie Le Pen: "Il a, avec des arguments que je déteste, obtenu une victoire idéologique très importante" sur l'l'immigration pic.twitter.com/beH1asURF0 — BFMTV (@BFMTV) January 8, 2025

AFP Gregoire Galley

«Un âge vénérable avait pris le guerrier mais nous avait rendu notre père», écrit-elle sur le réseau social X, en allusion aux relations compliquées entretenues avec son père à qui elle avait succédé à la tête du parti d'extrême droite. «Beaucoup de gens qu'il aime l'attendent là-haut. Beaucoup de gens qui l'aiment le pleurent ici-bas. Bon vent, bonne mer Papa !», ajoute-t-elle.

Les relations entre Jean-Marie et Marine Le Pen s'étaient fortement dégradées au fil des ans après l'accession en 2011 de la fille à la tête du FN, parti cofondé et dirigé 39 ans par le père, et devenu depuis le Rassemblement national (RN). Les liens familiaux avaient toutefois été renoués en juin 2018 à l'occasion du 90e anniversaire du patriarche.

Les obsèques de Jean-Marie Le Pen auront lieu samedi dans sa ville natale de La Trinité-sur-Mer, dans l'ouest de la France, a annoncé mercredi Louis Aliot, le vice-président du RN.

La figure historique de l'extrême droite française, finaliste de la présidentielle de 2002 est mort mardi à l'âge de 96 ans en région parisienne, dans un établissement où il avait été admis il y a plusieurs semaines, selon sa famille.

Tribun provocateur et sulfureux obsédé par l'immigration et les juifs, Jean-Marie Le Pen, qui aimait à être surnommé «le Menhir», a sorti l'extrême droite française de sa marginalité.

M. Aliot a souhaité que les funérailles puissent se dérouler dans un cadre propice au recueillement, malgré les manifestations d'opposants dans plusieurs villes mardi soir pour célébrer la mort de l'ex-tribun d'extrême droite.