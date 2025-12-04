  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Et les cadeaux en vogue sont... Voilà combien les Suisses vont dépenser pour Noël

ATS

4.12.2025 - 08:01

Le cadeau de Noël le plus fréquent n'est pas vraiment inspirant: 44% des personnes interrogées en Suisse ont ainsi l'intention d'offrir des bons d'achat ou de l'argent. Les jouets arrivent en deuxième position (37%) des cadeaux les plus fréquemment offerts.

En moyenne, le budget prévu pour les cadeaux de Noël s'établit à 341 francs, un chiffre en hausse de 21% par rapport aux données disponibles pour 2024, selon EY (archives).
En moyenne, le budget prévu pour les cadeaux de Noël s'établit à 341 francs, un chiffre en hausse de 21% par rapport aux données disponibles pour 2024, selon EY (archives).
ATS

Keystone-SDA

04.12.2025, 08:01

04.12.2025, 08:13

En troisième position, on retrouve les cadeaux gourmands (34%), qui arrivent quasiment ex aeqo avec les vêtements (33%), selon un sondage mené par la faîtière du commerce de détail Swiss Retail Federation et le cabinet de conseil EY.

Les bons d'achat et l'argent liquide absorbent également la plus grande partie du budget prévu pour les cadeaux de Noël. Environ 62 francs y sont consacrés en moyenne, contre 47 francs pour les jouets.

Une large majorité de consommateurs (56%) trouve l'inspiration pour les cadeaux de Noël sur internet. Mais le shopping en ville reste plébiscité (43%), tout comme les recommandations obtenues auprès de connaissances (38%). Les réseaux sociaux (21%) sont également parmi les moyens les plus cités.

La situation géopolitique et les droits de douane ont un impact sur les dépenses de consommation prévues. Plus d'un tiers veut réduire ses dépenses consacrées aux cadeaux de Noël par rapport à l'année précédente. La majorité conserve toutefois un budget équivalent. Par ailleurs, 42% des consommateurs indiquent que les prix élevés, les primes maladie et les loyers pèsent sur leur situation financière.

En moyenne, le budget prévu pour les cadeaux de Noël s'établit à 341 francs, un chiffre en hausse de 21% par rapport aux données disponibles pour 2024. Les hommes mentionnent un budget en moyenne supérieur à celui des femmes, soit 384 francs, contre 300 francs.

Plus de la moitié des personnes interrogées (53%) comptent dépenser plus de 250 francs pour les cadeaux de Noël. Un sondé sur cinq compte même dépenser plus de 500 francs. L'année dernière, seulement 12% étaient prêts à dépenser autant. A l'opposé, 17% comptent dépenser moins de 100 francs, contre 20% en 2024.

Les données sont tirées d'un sondage mené par téléphone en novembre auprès de 790 personnes en Suisse.

Les plus lus

Trump s'est à nouveau endormi – Jimmy Kimmel s'en donne à coeur joie
Clap de fin pour GiFi en Suisse, l'incertitude règne chez les employés
La Niña pourrait bien venir rafraîchir les prochains mois
Aux abonnés absents, le maire vivait à Tahiti avec ses indemnités
Liverpool évite le pire contre Sunderland et Granit Xhaka
Images «inédites» de l'île d'Epstein: «Un aperçu troublant de son monde»