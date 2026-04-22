Les Bourses mondiales ont évolué dans des directions opposées mercredi. Wall Street s'est réjoui du prolongement du cessez-le-feu au Moyen-Orient et de certains résultats d'entreprises tandis que l'Europe est restée crispée par les hauts prix de l'énergie.

Les courtiers Robert Charmak, à gauche, et Thomas Lee travaillent dans la salle des marchés de la Bourse de New York, le mercredi 22 avril 2026. (Photo AP/Richard Drew) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La prolongation unilatérale – sans date butoir – par Donald Trump de la trêve avec l'Iran «a apaisé les craintes immédiates d'une escalade», relève David Morrison, de Trade Nation.

Et permis à la Bourse de New York de reprendre sa marche en avant.

Le Nasdaq a pris 1,64% et le S&P 500 a gagné 1,05%, les deux indices s'octroyant dans le même temps de nouveaux records en clôture. Le Dow Jones a lui avancé de 0,69%.

Le président américain a justifié sa décision par la nécessité de laisser davantage de temps aux Iraniens pour joindre les pourparlers de paix au Pakistan.

Ces discussions étaient censées se tenir en début de semaine après une première session le 11 avril, et visent à trouver une fin durable à une guerre régionale qui a fait des milliers de morts et ébranlé l'économie mondiale.

L'Europe s'est montrée moins enthousiaste. La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,96%, Francfort a perdu 0,31%, Londres 0,21% et Milan a reculé de 0,25%.

«L'économie européenne est plus durement touchée par la hausse des prix de l'énergie que celle des États-Unis. C'est ce que les investisseurs intègrent actuellement dans leurs valorisations», note Andreas Lipkow de CMC Markets.

Le Brent à 100 dollars

Les cours du pétrole, baromètre de la confiance des marchés depuis le début du conflit, se sont d'ailleurs inscrit en hausse.

Le Brent, référence du brut en Europe, a avancé de 3,48% à 101,91 dollars, clôturant pour la première fois en plus de deux semaines au-delà des 100 dollars. Son équivalent américain, le WTI, a gagné 3,67% à 92,96 dollars.

L'Iran a exclu mercredi de rouvrir le détroit tant que dure le blocus de ses ports par les Etats-Unis. Deux navires qui avaient tenté de franchir cette voie cruciale pour les exportations du Golfe ont été saisis par les Iraniens.

«Bien que les annonces de cessez-le-feu et les réouvertures ponctuelles du détroit d'Ormuz aient contribué à atténuer les craintes immédiates concernant l'approvisionnement, des perturbations des flux persistent, maintenant ainsi une prime de risque résiduelle intégrée aux marchés de l'énergie», souligne Daniela Hathorn, analyste à Capital.com.

Pluie de résultats bien accueillis

Selon l'analyste, «les marchés d'actions ont fait preuve d'une résilience notable» alors que la saison des résultats d'entreprises bat son plein.

A Wall Street, le constructeur aéronautique américain Boeing (+5,53% à 231,28 dollars) a profité de résultats meilleurs qu'attendu, grâce au rebond des livraisons d'avions commerciaux.

Le groupe GE Vernova, qui rassemble les anciennes activités liées à l'énergie du conglomérat General Electric, s'est envolé de 13,75% à 1.127,56 dollars après avoir fait état d'un bond de 71% de ses commandes entre janvier et mars.

Tesla, qui a publié ses résultats après la clôture de la Bourse de New York, convainquait les investisseurs dans les échanges électroniques hors séance.

A Amsterdam, le fabricant de puces électroniques ASM International a terminé sur un bond de 7,11%. Il a présenté une prévision de hausse de chiffre d'affaires supérieure aux estimations des analystes, après un premier trimestre boosté par l'intelligence artificielle.

Le conglomérat industriel helvético-suédois ABB (+3,40% à la Bourse suisse) a relevé ses objectifs financiers pour 2026 après des commandes bien meilleures qu'attendu au premier trimestre, dopées par la demande d'équipements pour les centres de données. L'énergéticien Siemens Energy a grimpé de 7,42% à Francfort, porté par les résultats de ABB.