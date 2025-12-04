Un automobiliste suisse de 87 ans a été enregistré à la vitesse de 148km/h sur une route cantonale à Bovernier (VS) dimanche après-midi. Son permis lui a été saisi sur-le-champ.

Depuis le début de l'année 2025, la police cantonale valaisanne a compté 26 délits de chauffard. (image d'illustration) ATS

Keystone-SDA ATS

Le délit de chauffard a eu lieu aux alentours de 15h30, alors que l'automobiliste circulait de Sembrancher en direction de Martigny sur la route du Gd-St-Bernard, informe la police cantonale valaisanne dans un communiqué jeudi. «Le contrevenant fait l'objet d'une dénonciation au Service de la circulation routière et de la navigation ainsi qu'auprès du Ministère public», poursuit-elle.

L'homme s'expose à des peines allant jusqu'à quatre ans de prison et à un retrait de permis d'au moins deux ans. Depuis le début de l'année, 26 délits de chauffard ont été dénombrés par la Police cantonale valaisanne.