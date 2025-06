Pour la première fois en France, un foyer de dermatose nodulaire contagieuse (DNC), maladie qui touche les bovins, a été identifié dans un élevage de Savoie, a annoncé dans la nuit de dimanche à lundi le ministère de l'Agriculture. Des mesures de prévention sont également mises en place dans un rayon de 50 km autour de l'élevage infecté, concernant les départements de Savoie, Haute-Savoie, Ain et Isère.

La maladie n'affecte que les bovins. Les ovins et les caprins n'y sont pas exposés (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

«La DNC n'est pas transmissible à l'homme, ni par contact avec des bovins infectés, ni par l'alimentation, ni par piqûres d'insectes. Il n'y a en outre aucun risque pour la santé humaine lié à la consommation de produits issus de ces animaux», précise le ministère dans un communiqué envoyé à l'AFP.

En revanche, «cette maladie animale est fortement préjudiciable à la santé des bovins et conduit à des pertes de production importantes», souligne-t-il. Elle n'affecte que les bovins, les zébus et les buffles, et ne concerne pas les ovins ou les caprins, par exemple, ajoute-t-il.

La DNC se caractérise par l'apparition de nombreux nodules sur la peau et les muqueuses internes, c'est-à-dire des gonflements des parties du corps infectées de l'animal. Très contagieuse, elle se transmet par piqûres d'insectes «type stomoxe» (une mouche piquante) ou «taon», explique le ministère.

Présente en Afrique subsaharienne, en Asie et, depuis 2023, en Afrique du Nord, elle a été repérée en Italie le 22 juin 2025 «également pour la première fois, en Sardaigne puis en Lombardie».