FR

Suspects en fuite Fusillade au Brésil: deux adolescents tués dans une école

ATS

26.9.2025 - 07:16

Deux élèves de 16 et 17 ans ont été tués par balle jeudi sur le parking d'un établissement scolaire du nord-est du Brésil, ont annoncé les autorités locales. Elle ont également fait état de trois blessés.

epa12405319 Vue aérienne de l'école publique Luiz Felipe, dans le quartier de Campo dos Velhos, municipalité de Sobral, Brésil, le 25 septembre 2025. Une fusillade dans une école de l'État du Ceará, dans le nord-est du Brésil, a fait au moins deux morts et trois blessés parmi les élèves, selon les premiers rapports officiels. EPA/MATHEUS MESQUITA
epa12405319 Vue aérienne de l'école publique Luiz Felipe, dans le quartier de Campo dos Velhos, municipalité de Sobral, Brésil, le 25 septembre 2025. Une fusillade dans une école de l'État du Ceará, dans le nord-est du Brésil, a fait au moins deux morts et trois blessés parmi les élèves, selon les premiers rapports officiels. EPA/MATHEUS MESQUITA
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.09.2025, 07:16

La fusillade a eu lieu à Sobral, ville d'environ 200'000 habitants de l'État du Ceara.

«Les suspects ont tiré depuis le trottoir à l'extérieur de l'école et ont atteint des victimes qui se trouvaient sur le parking» situé dans l'enceinte de l'établissement, ont indiqué les services de sécurité locaux dans un communiqué.

Une source policière a indiqué à l'AFP que les tireurs étaient arrivés à moto avant d'ouvrir le feu. Aucun détail n'a été fourni sur les motivations des suspects, qui sont toujours recherchés par la police.

Les trois adolescents blessés par balles, un de 16 ans et deux de 17 ans, ont été transportés vers l'hôpital.

Tous sont élèves de l'établissement, tout comme les deux adolescents décédés, selon les autorités locales. «De la drogue, une balance et des emballages ont été trouvés sur l'une des victimes», ont précisé les services de sécurité.

L'un des adolescents blessés, âgé de 16 ans, «fait l'objet de poursuites pour homicide, vol et port illégal d'arme à feu».

Cours annulés

Le secrétariat à l'Éducation du Ceara a annoncé que les cours avaient été annulés dans l'établissement scolaire jeudi et vendredi, et qu'une cellule de soutien psychologique avait été mise en place.

Le gouverneur du Ceara, Elmano de Freitas, a exprimé sur le réseau social X son «indignation et sa profonde tristesse» face à cet épisode «gravissime et intolérable». Il a dit avoir ordonné l'envoi de renforts policiers pour «capturer les criminels».

«Il est temps de s'unir et de travailler ensemble pour préserver l'école en tant que lieu sacré, de paix et d'accueil», a déclaré pour sa part sur la même plateforme le ministre de l'Éducation, Camilo Santana.

Le Brésil est en proie à de graves épisodes de violence liés aux rivalités entre gangs de narcotrafiquants, de plus en plus implantés dans le nord-est, région la plus pauvre du pays.

