  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Brésil L'ex-président Jair Bolsonaro en détention provisoire

ATS

22.11.2025 - 12:13

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a été placé samedi en détention provisoire, a-t-on appris auprès de son avocat et de source proche du dossier. Il a été condamné récemment à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat.

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a été placé samedi en détention préventive. Il a été condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat.
L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a été placé samedi en détention préventive. Il a été condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat.
ATS

Keystone-SDA

22.11.2025, 12:13

22.11.2025, 14:55

«Il a été fait prisonnier, mais je ne sais pas pourquoi», a déclaré à l'AFP Celso Vilardi, l'un de ses avocats. La police fédérale a indiqué dans un communiqué avoir exécuté un mandat de détention provisoire en application d'une décision de la Cour suprême. Une source proche du dossier a indiqué à l'AFP qu'il s'agissait de Jair Bolsonaro.

Les plus lus

Trump «craque une allumette dans un pays imbibé d'essence politique»
Elle envoie un chat par la poste!
Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars
Tanguy Nef échoue au pied du podium, le français Paco Rassat crée la surprise
Parmelin: «Ce que nous avons fait, c'est de la realpolitik»
Climat: la COP30 dans l'impasse