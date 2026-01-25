Au moins 30 personnes ont été blessées après que la foudre s'est abattue près d'une manifestation de partisans de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro dimanche à Brasilia, ont indiqué les pompiers.

Keystone-SDA ATS

Des milliers de manifestants s'étaient rassemblés sous une pluie battante autour d'une place de la capitale brésilienne pour soutenir Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat et détenu dans un centre pénitentiaire en périphérie de la ville.

Les pompiers ont indiqué dans un communiqué envoyé à l'AFP qu'ils avaient pris en charge 72 personnes sur place à la suite de l'incident. Parmi elles, 30 personnes ont été transportées vers deux hôpitaux voisins. «Huit victimes étaient dans un état sérieux», ont-ils précisé.