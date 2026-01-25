  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Brésil La foudre s'abat sur une manifestation pro-Bolsonaro : 30 blessés

ATS

25.1.2026 - 22:01

Au moins 30 personnes ont été blessées après que la foudre s'est abattue près d'une manifestation de partisans de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro dimanche à Brasilia, ont indiqué les pompiers.

Les pompiers ont indiqué dans un communiqué envoyé à l'AFP qu'ils avaient pris en charge 72 personnes sur place à la suite de l'incident.
Les pompiers ont indiqué dans un communiqué envoyé à l'AFP qu'ils avaient pris en charge 72 personnes sur place à la suite de l'incident.
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.01.2026, 22:01

Des milliers de manifestants s'étaient rassemblés sous une pluie battante autour d'une place de la capitale brésilienne pour soutenir Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat et détenu dans un centre pénitentiaire en périphérie de la ville.

Les pompiers ont indiqué dans un communiqué envoyé à l'AFP qu'ils avaient pris en charge 72 personnes sur place à la suite de l'incident. Parmi elles, 30 personnes ont été transportées vers deux hôpitaux voisins. «Huit victimes étaient dans un état sérieux», ont-ils précisé.

Les plus lus

Colère à Istanbul après la découverte du corps d'une femme
Trump brandit à nouveau la menace des droits de douane contre le Canada
Tragédie sur les pistes : un snowboarder percute et tue un père de 41 ans
Les routes seront encombrées au départ des vacances de ski
«Horrible», «perturbant» : vives réactions après un deuxième mort sous les balles de la police
«Faire rendre des comptes à notre gouvernement» : Obama critique l’administration Trump