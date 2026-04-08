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«Tout ça, c'est grâce à son travail» Brésil: un chien renifleur réalise une vraie prouesse !

ATS

8.4.2026 - 20:04

La police brésilienne a effectué mercredi une saisie record de 48 tonnes de cannabis, découvertes par un chien renifleur dans une favela de Rio de Janeiro.

Hulk, un malinois belge, a détecté pas moins de 48 tonnes de cannabis à Rio. (image symbolique)
Hulk, un malinois belge, a détecté pas moins de 48 tonnes de cannabis à Rio. (image symbolique)
ATS

Keystone-SDA

08.04.2026, 20:04

08.04.2026, 20:12

Au cours d'une opération des forces de l'ordre dans le Complexo da Maré, un vaste ensemble de favelas dans le nord de la ville, le chien, un berger belge malinois nommé Hulk, a signalé quelque chose de suspect sous une citerne dans un bâtiment abandonné.

Un agent «a découvert à l'intérieur un bunker où toute cette quantité de drogue avait été cachée», a déclaré le lieutenant-colonel Luciano Pedro, commandant du Bataillon des opérations cynophiles.

Il a indiqué à l'AFP qu'il s'agissait de la plus importante saisie de l'histoire du Brésil et que cela «représente une perte financière de plus de 50 millions de réais (plus de 8 millions d'euros) pour la faction criminelle impliquée».

«Tout cela, c'est grâce au travail du chien. Ca ne venait pas de renseignements», a-t-il ajouté.

Quatre camions

Dans un communiqué, la police militaire a précisé qu'il a fallu cinq heures et des dizaines d'agents pour retirer la drogue, qui a été transportée dans quatre camions.

Pendant qu'ils retiraient la cargaison, les agents ont essuyé des tirs de criminels et ont riposté. Un suspect armé a été arrêté, selon le communiqué.

Le précédent record concernant une saisie de drogue au Brésil remontait à 2021: la police routière avait intercepté 36,5 tonnes de cannabis dans l'Etat du Mato Grosso do Sul (sud-ouest).

L'opération policière, lancée mardi, a mobilisé 250 policiers, qui ont également saisi cinq fusils, quatre pistolets et 26 véhicules volés, dont des voitures et des motos.

De vastes zones de Rio de Janeiro – principalement des favelas, quartiers pauvres et densément peuplés – sont sous le contrôle de factions criminelles impliquées dans le trafic de drogue et d'autres crimes.

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