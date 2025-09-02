  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Chef d'«Organisation criminelle» À son procès, Bolsonaro accusé d'avoir voulu une dictature

ATS

2.9.2025 - 17:26

Le juge chargé du procès historique de Jair Bolsonaro pour tentative de coup d'Etat a accusé mardi l'ex-président brésilien et les siens d'avoir voulu installer une «dictature». Il a rejeté les «pressions externes» en plein bras de fer avec les Etats-Unis.

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro assiste à son procès devant la Cour suprême avec les personnes accusées d'avoir fomenté un complot visant à le maintenir au pouvoir après sa défaite électorale de 2022, à Brasilia, au Brésil, le lundi 9 juin 2025. (Archives)
L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro assiste à son procès devant la Cour suprême avec les personnes accusées d'avoir fomenté un complot visant à le maintenir au pouvoir après sa défaite électorale de 2022, à Brasilia, au Brésil, le lundi 9 juin 2025. (Archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.09.2025, 17:26

02.09.2025, 17:40

Dans l'enceinte solennelle de la Cour suprême à Brasilia, s'est ouverte dans la matinée la première de cinq journées d'audience qui doivent aboutir à un verdict d'ici au 12 septembre. Juge aussi puissant que clivant, le rapporteur Alexandre de Moraes a d'emblée cherché à souligner la gravité du dossier.

«Nous déplorons que l'histoire républicaine brésilienne ait été à nouveau marquée par une tentative de coup d'Etat, portant atteinte aux institutions et à la démocratie, cherchant à installer un Etat d'exception et une véritable dictature», a-t-il lancé.

Le leader d'extrême droite Jair Bolsonaro, 70 ans, qui présida le plus grand pays d'Amérique latine de 2019 à 2022, est jugé avec sept co-accusés, dont plusieurs anciens ministres et militaires haut gradés.

«Organisation criminelle»

Le parquet accuse M. Bolsonaro d'être le chef d'une «organisation criminelle» ayant conspiré pour assurer son «maintien autoritaire au pouvoir», en dépit de sa défaite face au président actuel de gauche Luiz Inacio Lula da Silva lors du scrutin de 2022.

Absent à l'audience comme la plupart de ses co-accusés, assigné à résidence depuis début août et inéligible jusqu'en 2030, il clame son innocence et se dit victime d'une «persécution politique», à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle de 2026.

Son procès est au coeur d'une crise sans précédent entre le Brésil et les Etats-Unis.

Invoquant une «chasse aux sorcières» contre son allié conservateur, le président américain Donald Trump a imposé depuis le 6 août une surtaxe punitive de 50% sur une part des exportations brésiliennes.

Le rôle de la Cour suprême est de «juger avec impartialité» en «ignorant les pressions internes ou externes», a répliqué le juge Moraes, lui-même visé par de lourdes sanctions financières américaines.

La Cour suprême «sera absolument inflexible dans la défense de la souveraineté nationale», a-t-il ajouté.

Sécurité renforcée

C'est la première fois qu'un ancien chef de l'Etat brésilien doit répondre de telles accusations.

Un moment historique, quarante ans après la fin de la dictature militaire (1964-1985), dont les responsables n'ont jamais été traduits en justice.

A Brasilia, la sécurité a été renforcée sur l'emblématique place des Trois-Pouvoirs, où se côtoient palais présidentiel, Parlement et Cour suprême.

Agents armés et chiens renifleurs contrôlent l'entrée du tribunal, ont constaté des journalistes de l'AFP.

C'est sur cette place que, le 8 janvier 2023, des milliers de sympathisants bolsonaristes avaient saccagé les lieux de pouvoir, réclamant une intervention militaire pour déloger Lula.

Alors aux Etats-Unis, M. Bolsonaro est accusé par le parquet d'avoir été l'instigateur des émeutes.

Le projet putschiste incluait aussi, selon l'accusation, un décret d'état de siège et un plan pour assassiner Lula et le juge Moraes.

Amnistie

Après la lecture par ce magistrat d'un rapport résumant les principaux points du dossier, le procureur a pris la parole, avant les plaidoiries des avocats de chacun des huit accusés.

Le juge Moraes et quatre de ses collègues voteront ensuite pour aboutir au verdict d'ici à la semaine prochaine.

L'ancien chef de l'Etat est notamment accusé de tentative de coup d'Etat et d'abolition violente de l'Etat démocratique de droit. Il risque jusqu'à 43 ans de prison.

En cas de condamnation, qu'il pourra contester en appel, il «est possible» qu'il soit envoyé aussitôt en prison, selon une source de la Cour suprême.

Si ses alliés estiment que Jair Bolsonaro est pratiquement condamné d'avance, ils misent sur l'approbation au Parlement d'une amnistie pour lui éviter la prison. Une condamnation devrait cependant relancer la course à sa succession à droite.

Avec une popularité renforcée par les attaques américaines, Lula, 79 ans, affiche déjà son intention de briguer un nouveau mandat, se posant en champion de la «souveraineté» brésilienne.

Il a lui-même été incarcéré en 2018-2019 pour corruption passive et blanchiment. Sa condamnation a ensuite été annulée pour vice de forme.

Les plus lus

Une carte dans le bureau d'un général de Poutine suscite le débat
Plusieurs blessées dans une attaque au couteau
«Sept ans d'horreur et d'enfer...» - Gérard Depardieu encore dans la tourmente
Camila et Marvin, 14 et 17 ans : deux morts qui interrogent les pratiques policières
En 2026, la famille royale norvégienne affrontera le pire scandale de son histoire