Un adolescent de 13 ans est mort jeudi dans la ville brésilienne d'Olinda (nord-est). Il a été mordu par un requin, a annoncé le gouvernement local.

L'Etat de Pernambuco, où se trouve Olinda, attire les touristes grâce à ses plages paradisiaques, mais la présence de requins est connue dans la région. IMAGO/imagebroker

Keystone-SDA ATS

L'Etat de Pernambuco, où se trouve Olinda, attire les touristes grâce à ses plages paradisiaques, mais les autorités mettent en garde contre les risques liés à la baignade sur plusieurs d'entre elles en raison de la présence de requins dans la région.

Le jeune mineur décédé a été attaqué par un requin «en début d'après-midi» jeudi dans une zone connue sous le nom de plage du Chifre, a indiqué dans un communiqué le Comité d'Etat de surveillance des incidents impliquant des requins (CEMIT).

Il a été transporté dans un centre médical, mais «n'a pas survécu à ses blessures», précise le communiqué. Le CEMIT avait déjà recensé une personne blessée lors d'une autre attaque au début de l'année.

L'organisme a indiqué que la plage du Chifre avait fait l'objet d'avertissements à quatre reprises concernant le risque d'attaques de requins. Sans compter l'incident de jeudi, l'Etat de Pernambuco a enregistré 81 attaques de requins depuis 1992, dont 26 mortelles, selon la même source.

Pernambuco dispose d'un littoral de 187 kilomètres, mais les attaques se concentrent sur un tronçon de 33 kilomètres entre les villes de Recife et d'Olinda, que l'organisme surveille depuis 2004.

Le gouvernement de l'Etat a annoncé reprendre la surveillance des requins à l'aide de micropuces, interrompue il y a 11 ans.