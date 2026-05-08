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Brésil Une «bombe artisanale» explose dans une école près de Rio

ATS

8.5.2026 - 18:24

Une «bombe artisanale» a explosé dans une école de la banlieue de Rio de Janeiro vendredi, blessant légèrement dix adolescents, a annoncé la mairie.

Une «bombe artisanale» a explosé dans une école de la banlieue de Rio de Janeiro vendredi (photo d'illustration, archives).
Une «bombe artisanale» a explosé dans une école de la banlieue de Rio de Janeiro vendredi (photo d'illustration, archives).
Imago

Keystone-SDA

08.05.2026, 18:24

L'explosion d'un engin décrit par les médias locaux comme un tuyau rempli de clous, d'écrous et de boulons s'est produite dans un centre scolaire de la ville de Belford Roxo, et a blessé des élèves âgés de 13 à 15 ans.

«Selon les premières informations, un matériau explosif aurait détoné dans la cour de l'établissement scolaire après avoir été manipulé par un élève», ont dit les pompiers dans un communiqué.

Les adolescents «ont subi des blessures légères et devraient sortir de l'hôpital d'ici quelques heures», a indiqué la mairie de Belford Roxo.

«Les cours ont été suspendus afin de garantir la sécurité des élèves et du personnel», a-t-elle ajouté dans un communiqué.

La mairie a fait savoir que la zone a été bouclée pendant que la police militaire et une brigade de déminage menaient des investigations «visant à identifier les causes de l'explosion».

Selon le site d'information O Globo, l'engin avait été apporté à l'école par deux élèves.

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