France Braquage au Louvre : un des bijoux dérobés a été retrouvé

ATS

19.10.2025 - 13:58

Un des bijoux dérobés dimanche matin au Louvre lors d'un spectaculaire cambriolage a été retrouvé aux abords du musée, abandonné dans leur fuite par les malfaiteurs, a annoncé la ministre de la Culture sur TF1.

Des policiers français inspectent un monte-meubles utilisé par les cambrioleurs pour pénétrer dans le musée du Louvre, sur le quai François-Mitterrand, à Paris, le 19 octobre 2025.
Des policiers français inspectent un monte-meubles utilisé par les cambrioleurs pour pénétrer dans le musée du Louvre, sur le quai François-Mitterrand, à Paris, le 19 octobre 2025.
AFP

Keystone-SDA

19.10.2025, 13:58

«Aux abords du Louvre, il y a eu un bijou qui a été retrouvé qui est aussi en cours d'évaluation», a déclaré Rachida Dati, ajoutant que «la criminalité organisée aujourd'hui s'attaque aux objets d'art» et que «les musées sont devenus des cibles».

Les malfaiteurs en fuite. Des bijoux d’une «valeur inestimable» dérobés au Louvres lors d’un braquage

Les malfaiteurs en fuiteDes bijoux d’une «valeur inestimable» dérobés au Louvres lors d’un braquage

