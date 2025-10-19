Un des bijoux dérobés dimanche matin au Louvre lors d'un spectaculaire cambriolage a été retrouvé aux abords du musée, abandonné dans leur fuite par les malfaiteurs, a annoncé la ministre de la Culture sur TF1.

Des policiers français inspectent un monte-meubles utilisé par les cambrioleurs pour pénétrer dans le musée du Louvre, sur le quai François-Mitterrand, à Paris, le 19 octobre 2025. AFP

Keystone-SDA ATS

«Aux abords du Louvre, il y a eu un bijou qui a été retrouvé qui est aussi en cours d'évaluation», a déclaré Rachida Dati, ajoutant que «la criminalité organisée aujourd'hui s'attaque aux objets d'art» et que «les musées sont devenus des cibles».