«C'est comme dans Ocean's eleven» Allemagne : ils forent le mur d’une banque et dérobent 30 millions d’euros

ATS

30.12.2025 - 16:25

Des cambrioleurs ont braqué une banque le week-end dernier à Gelsenkirchen, dans l'ouest de l'Allemagne. Ils ont provoqué un préjudice de 30 millions d'euros selon la police et la colère des clients mardi matin.

La méthode employée pour le braquage a dérouté les enquêteurs: les voleurs ont foré un trou dans la salle des coffres à l'aide d'une immense perceuse.
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.12.2025, 16:25

Les suspects ont dévalisé plus de 3000 coffre-forts d'une succursale de la caisse d'épargne locale, contenant de l'argent, des bijoux ou de l'or, a indiqué mardi un porte-parole de la police de Gelsenkirchen à l'AFP.

Avec une somme assurée moyenne de 10'000 euros par coffre, les enquêteurs estiment le montant des dommages à environ 30 millions d'euros. La banque est par ailleurs restée fermée mardi «pour des raisons de sécurité» car plusieurs clients, inquiets pour leurs biens, se sont rassemblés mardi matin devant la banque et ont proféré des «menaces» contre les employés.

Lyon. Braquage pour 28 millions d'euros de métaux précieux: les suspects étaient surveillés

LyonBraquage pour 28 millions d'euros de métaux précieux: les suspects étaient surveillés

Sur une vidéo du quotidien populaire Bild, on aperçoit plusieurs dizaines de personnes essayant de forcer l'accès au bâtiment malgré la présence de la police. La situation s'est calmée en début d'après midi, précise le porte-parole.

Immense perceuse

La méthode employée pour le braquage a dérouté les enquêteurs: les voleurs ont foré un trou dans la salle des coffres à l'aide d'une immense perceuse.

«C'est comme dans le film [ américain de casse] Ocean's eleven», résume la source policière, «tout s'est déroulé de manière très professionnelle». Les braqueurs ont aussi «profité du calme de Noël», précisait plus tôt un communiqué, la banque étant fermée à cette période.

Besançon. Ils braquent une manufacture de bijoux et tirent sur la police

BesançonIls braquent une manufacture de bijoux et tirent sur la police

L'enquête est toujours en cours, alors que l'identité des auteurs et le moment exact du casse demeurent incertains. Selon la police, des témoins auraient aperçu plusieurs hommes dans la nuit de samedi à dimanche, munis de grands sacs dans la cage d'escalier d'un parking adjacent.

Une Audi noire à la plaque d'immatriculation volée, conduite par des hommes masqués, a quitté ce même parking lundi au petit matin, d'après les vidéos de surveillance exploitées par la police. Le cambriolage avait été découvert lundi grâce à une alerte incendie reçue par les pompiers.

