Un homme de 38 ans a tué son ex-conjointe dans la nuit de vendredi à samedi à Saint-Jouan-des-Guérets (Ille-et-Vilaine) et a ensuite pris la fuite avant d'être abattu par balles par un gendarme dans les Côtes-d'Armor, a-t-on appris samedi de source proche du dossier.

IMAGO/PsnewZ

D'après cette source, cet homme de 38 ans s'est présenté au domicile de son ex-conjointe. Après une dispute, l'homme a frappé mortellement la femme d'un coup de couteau au niveau du cou dans la rue de cette commune proche de Saint-Malo, en présence des deux filles du couple de 15 et 17 ans.

L'agresseur a ensuite pris la fuite en voiture, poursuivi par les forces de l'ordre, jusqu'à son domicile à Taden (Côtes-d'Armor), à une vingtaine de kilomètres au sud de Saint-Jouan-des-Guérets. Il entre à son domicile et se saisit d'une machette puis se dirige vers les forces de l'ordre, selon la même source.

Après de vaines sommations, les gendarmes effectuent un tir de pistolet à impulsion électrique qui ne donne pas de résultat. L'homme continue de s'approcher vers les gendarmes et l'un d'eux fait usage de son arme, tirant à trois reprises et le touchant mortellement à l'abdomen.

L'homme, âgé de 38 ans, de nationalité française et connu pour des faits de violences sur conjoint, est mort sur les lieux des tirs. Contacté samedi matin par l'AFP, le parquet de Saint-Malo a seulement confirmé «l’existence d’une enquête», ajoutant qu'un communiqué de presse serait diffusé dimanche matin.

D'après une autre source proche du dossier, la femme tuée est âgée de 37 ans et la jeune fille de 17 ans, présente au moment des faits à Saint-Jouan-Des-Guérets, a été transportée en état d'urgence relative au centre hospitalier de Saint-Malo. En 2023, 96 femmes ont été victimes de féminicide conjugal en France, un chiffre en baisse de 19% par rapport à 2022, selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur publié fin novembre 2024.