Celui qui atterrit ici disparaît ou meurt au bout de quelques heures

Des centaines de soldats russes doivent chaque jour repartir au front. Ils sont souvent mal formés et beaucoup ne survivent pas longtemps. Voici le témoignage des survivants et des soldats eux-mêmes.

Un soldat russe en Ukraine: tous ne sont pas bien équipés. (photo d'archives) Image : Keystone

Sven Ziegler

Des dizaines de milliers de soldats russes ont perdu la vie en Ukraine au cours des deux dernières années et demie. Le Kremlin mise donc sur des vagues de recrutement toujours plus nombreuses. Des soldats ont régulièrement rapporté qu'ils étaient envoyés au front comme chair à canon - sans formation ni soutien.

De nombreux soldats appartiennent à la 1ère brigade de tir motorisée, comme l'indique le portail russe en exil «Meduza». Cette unité aurait un taux de mortalité particulièrement élevé. De nombreux soldats seraient en outre portés disparus depuis un certain temps.

«Un squelette avec des lunettes»

La brigade a été créée dès 2014 et a surtout combattu dans le Donbass. En février 2022, elle a été renforcée, principalement par des personnes mobilisées des zones occupées. La brigade a ensuite été engagée autour de Marioupol, où les pertes ont été élevées.

Igor Anistratenko (30 ans) est également parti à la guerre, comme le raconte sa famille à «Meduza». Selon l'autopsie, il est décédé dès son premier jour au front. Cet homme de Belgorod n'était resté que trois jours dans l'armée.

La plupart des soldats russes sont mal équipés. (photo d'archives) Photo : Keystone

Son corps est resté plus d'un an dans la zone des combats. Finalement, sa famille a reçu un appel: on avait trouvé «un squelette avec des lunettes». Il s'agissait d'Igor. Sa mère raconte que son fils a été soudainement envoyé au front. «SIl avait une mauvaise vue, cela ne convenait pas pour le combat. Mais ils l'ont quand même déplacé vers le front - parce qu'il n'y avait pas assez de monde».

«Allume une bougie pour moi»

Les familles des soldats ont souvent du mal à faire face à la situation, comme Natalya. Son frère avait été enrôlé quelques semaines auparavant seulement - pendant son service. Elle-même n'a pas pu l'en empêcher, raconte Natalya. «Tout s'est passé très vite, au bout de trois jours, il était déjà à Donetsk».

Blessé au genou et avec un éclat d'obus dans la jambe, son frère a ensuite été renvoyé au front. Il l'aurait appelée à un moment donné et lui aurait dit: «Allume une bougie pour moi. C'est un aller simple». Il n'a pas révélé où il se trouvait exactement, la communication a été coupée. Depuis, Natalya n'a plus de nouvelles de lui.

Les proches de la brigade, comme le racontent les personnes restées sur place, échangent sur les médias sociaux. Tous les morts ne peuvent pas être identifiés. Souvent, les survivants reçoivent des photos des corps.

La peur de protester

La 1ère brigade de tir motorisée porte désormais le surnom de «Triangle des Bermudes». Ceux qui s'y posent disparaissent ou meurent rapidement. Les commandants le savent aussi.

«Ils nous ont salués en disant: 'Voilà de la nouvelle chair fraîche russe'», raconte l'un des soldats. «L'ambiance est mauvaise. Les commandants nous font sentir qu'ils sont en guerre depuis des années. Et puis ils nous disent 'Tu veux gagner de l'argent ? Alors va te battre - ta famille sera contente de recevoir l'indemnité pour un soldat mort au combat'».

Les soldats auraient peur d'ouvrir la bouche. Un soldat raconte que son épouse s'est plainte auprès du comité d'enquête local en Russie. «Suite à cela, le commandant est venu et m'a enfoncé la mitraillette dans l'oreille, la rendant toute bleue».

Alexey Pavlov a survécu deux jours sur le champ de bataille. Selon sa sœur, il a reçu une médaille pour ses mérites, «pour avoir servi la patrie». Sa sœur n'arrive pas à croire à sa mort. «Il est mort lors de son premier combat, il ne comprenait rien à la guerre. Qu'il soit mort maintenant, je ne peux tout simplement pas le croire».