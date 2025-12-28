  1. Clients Privés
Carnet noir Brigitte Bardot est morte à 91 ans

ATS

28.12.2025 - 11:05

Brigitte Bardot, actrice légendaire, icône féminine des années 1960 et fervente protectrice des animaux, est décédée à l'âge de 91 ans. Dans son communiqué dimanche, la Fondation Brigitte Bardot n'a pas précisé le jour ou le lieu du décès.

La fin d'un mythe: Brigitte Bardot est décédée
Brigitte Bardot est décédée à l'âge de 91 ans (archives).
Photo: ATS

Brigitte Bardot est décédée à l'âge de 91 ans (archives).

Photo: ATS

B.B avait joué une scène d'ouverture mémorable dans le film "Le Mépris" de Jean-Luc Godard (archives).
Photo: ATS

B.B avait joué une scène d'ouverture mémorable dans le film "Le Mépris" de Jean-Luc Godard (archives).

Photo: ATS

Brigitte Bardot, ici avec Franz Weber, a rompu dans les années 1960 avec le cinéma pour s'engager en faveur de la cause animale (archives).
Photo: ATS

Brigitte Bardot, ici avec Franz Weber, a rompu dans les années 1960 avec le cinéma pour s'engager en faveur de la cause animale (archives).

Photo: ATS

La fin d'un mythe: Brigitte Bardot est décédée - Gallery
La fin d'un mythe: Brigitte Bardot est décédée - Gallery. Brigitte Bardot est décédée à l'âge de 91 ans (archives).

Brigitte Bardot est décédée à l'âge de 91 ans (archives).

Photo: ATS

La fin d'un mythe: Brigitte Bardot est décédée - Gallery. B.B avait joué une scène d'ouverture mémorable dans le film "Le Mépris" de Jean-Luc Godard (archives).

B.B avait joué une scène d'ouverture mémorable dans le film "Le Mépris" de Jean-Luc Godard (archives).

Photo: ATS

La fin d'un mythe: Brigitte Bardot est décédée - Gallery. Brigitte Bardot, ici avec Franz Weber, a rompu dans les années 1960 avec le cinéma pour s'engager en faveur de la cause animale (archives).

Brigitte Bardot, ici avec Franz Weber, a rompu dans les années 1960 avec le cinéma pour s'engager en faveur de la cause animale (archives).

Photo: ATS

Keystone-SDA

28.12.2025, 11:05

28.12.2025, 13:37

«La Fondation Brigitte Bardot annonce avec une immense tristesse, le décès de sa fondatrice et présidente, Madame Brigitte Bardot, actrice et chanteuse mondialement reconnue, qui a choisi d'abandonner sa carrière prestigieuse pour dédier sa vie et son énergie à la défense des animaux et à sa Fondation», indique le communiqué transmis à l'AFP.

B.B. avait tiré un trait sur le cinéma il y a plus de cinquante ans, laissant derrière elle une cinquantaine de films et deux scènes entrées au panthéon du 7e art, un mambo enfiévré dans un restaurant de Saint-Tropez dans «Et Dieu... créa la femme» et un monologue, nue, en ouverture du «Mépris», film mythique de Jean-Luc Godard.

C'est qui Brigitte Bardot ?

C'est qui Brigitte Bardot ?

Brigitte Bardot, figure emblématique du cinéma français, a marqué les années 50 et 60. Elle s’impose comme une icône mondiale avant de quitter le cinéma pour se consacrer à la défense des animaux.

17.10.2025

