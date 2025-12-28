Brigitte Bardot est morte à 91 ans

Brigitte Bardot, actrice légendaire, icône féminine des années 1960 et fervente protectrice des animaux, est décédée à l'âge de 91 ans. Dans son communiqué dimanche, la Fondation Brigitte Bardot n'a pas précisé le jour ou le lieu du décès.
Brigitte Bardot est décédée à l'âge de 91 ans (archives).
B.B avait joué une scène d'ouverture mémorable dans le film "Le Mépris" de Jean-Luc Godard (archives).
Brigitte Bardot, ici avec Franz Weber, a rompu dans les années 1960 avec le cinéma pour s'engager en faveur de la cause animale (archives).
«La Fondation Brigitte Bardot annonce avec une immense tristesse, le décès de sa fondatrice et présidente, Madame Brigitte Bardot, actrice et chanteuse mondialement reconnue, qui a choisi d'abandonner sa carrière prestigieuse pour dédier sa vie et son énergie à la défense des animaux et à sa Fondation», indique le communiqué transmis à l'AFP.
B.B. avait tiré un trait sur le cinéma il y a plus de cinquante ans, laissant derrière elle une cinquantaine de films et deux scènes entrées au panthéon du 7e art, un mambo enfiévré dans un restaurant de Saint-Tropez dans «Et Dieu... créa la femme» et un monologue, nue, en ouverture du «Mépris», film mythique de Jean-Luc Godard.
Brigitte Bardot, figure emblématique du cinéma français, a marqué les années 50 et 60. Elle s’impose comme une icône mondiale avant de quitter le cinéma pour se consacrer à la défense des animaux.
