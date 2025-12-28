Brigitte Bardot est morte à 91 ans

Brigitte Bardot, actrice légendaire, icône féminine des années 1960 et fervente protectrice des animaux, est décédée à l'âge de 91 ans. Dans son communiqué dimanche, la Fondation Brigitte Bardot n'a pas précisé le jour ou le lieu du décès.

La fin d'un mythe: Brigitte Bardot est décédée - Gallery Brigitte Bardot est décédée à l'âge de 91 ans (archives). Photo: ATS B.B avait joué une scène d'ouverture mémorable dans le film "Le Mépris" de Jean-Luc Godard (archives). Photo: ATS Brigitte Bardot, ici avec Franz Weber, a rompu dans les années 1960 avec le cinéma pour s'engager en faveur de la cause animale (archives). Photo: ATS La fin d'un mythe: Brigitte Bardot est décédée - Gallery Brigitte Bardot est décédée à l'âge de 91 ans (archives). Photo: ATS B.B avait joué une scène d'ouverture mémorable dans le film "Le Mépris" de Jean-Luc Godard (archives). Photo: ATS Brigitte Bardot, ici avec Franz Weber, a rompu dans les années 1960 avec le cinéma pour s'engager en faveur de la cause animale (archives). Photo: ATS

Keystone-SDA ATS

«La Fondation Brigitte Bardot annonce avec une immense tristesse, le décès de sa fondatrice et présidente, Madame Brigitte Bardot, actrice et chanteuse mondialement reconnue, qui a choisi d'abandonner sa carrière prestigieuse pour dédier sa vie et son énergie à la défense des animaux et à sa Fondation», indique le communiqué transmis à l'AFP.

B.B. avait tiré un trait sur le cinéma il y a plus de cinquante ans, laissant derrière elle une cinquantaine de films et deux scènes entrées au panthéon du 7e art, un mambo enfiévré dans un restaurant de Saint-Tropez dans «Et Dieu... créa la femme» et un monologue, nue, en ouverture du «Mépris», film mythique de Jean-Luc Godard.