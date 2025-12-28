L'actrice française Brigitte Bardot, décédée dimanche à l'âge de 91 ans, était «un ange pour les animaux» et «une porte-parole de toutes les espèces», a rendu hommage la fondatrice de l'association Peta, Ingrid Newkirk.

Brigitte Bardot avait renoncé au cinéma en 1973 pour se consacrer entièrement au combat de sa vie, la cause animale (archives). Covermedia

Keystone-SDA ATS

Brigitte Bardot avait renoncé au cinéma en 1973 pour se consacrer entièrement au combat de sa vie, la cause animale.

«De ses pigeons sauvés à Saint-Tropez à ses chiens bien-aimés, Brigitte manquera à Peta», a écrit dans un communiqué la fondatrice de cette association de défense des animaux.

Elle était «un ange pour les animaux» et «s'est battue, y compris devant les tribunaux, pour tous les protéger», a-t-elle poursuivi.

Dans le livre d'Ingrid Newkirk «One can make a difference» (non traduit, publié en 2008), Brigitte Bardot avait raconté qu'elle avait vendu des bijoux et d'autres biens «pour créer un sanctuaire et défendre les animaux», relate aussi la fondatrice de Peta (People for the Ethical Treatment of Animals).

Celle-ci appelle «le public à honorer sa mémoire en faisant aujourd'hui un geste pour les animaux, afin que les graines qu'elle a semées continuent de fleurir».

Peta avait attribué un prix à Brigitte Bardot en 2001, pour sa mobilisation en faveur de la cause animale.

La star avait aussi contribué à des campagnes de l'organisation, comme celle en 2013 pour que l'enseigne britannique Fortnum & Mason cesse de vendre du foie gras.