«Brigitte est une femme» Les Macron vont produire des «preuves photographiques» au tribunal

SDA

18.9.2025 - 20:07

Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte auraient l'intention de présenter des preuves photographiques et scientifiques à un tribunal américain pour prouver que la Première Dame est une femme et non un homme, comme le prétendent d'improbables rumeurs qui circulent depuis quelque temps sur les médias sociaux.

L'épouse du président français Emmanuel Macron, Brigitte Macron (photo d'archives).
L'épouse du président français Emmanuel Macron, Brigitte Macron (photo d'archives).
sda

Keystone-SDA

18.09.2025, 20:07

19.09.2025, 08:31

Leur avocat, interrogé par la BBC, indique que M. et Mme Macron présenteront ces documents dans le cadre du procès en diffamation intenté en juillet à l'influenceuse d'extrême droite Candace Owens, après que cette dernière a affirmé que Brigitte Marie-Claude Trogneux - c'est son nom de jeune fille - était née de sexe masculin.

Les avocats de Mme Owens ont réagi en déposant une demande de rejet de la plainte.

S'exprimant sur un podcast de la BBC, l'avocat des Macron aux États-Unis, Tom Clare, a déclaré que Mme Macron trouvait ces allégations «incroyablement bouleversantes» et qu'elles constituaient une «distraction» pour le président.

«Becoming Brigitte»

Le canular sensationnel, récurrent sur les réseaux sociaux depuis la première élection de Macron en 2017, a surtout rebondi à l'étranger, à commencer par les États-Unis eux-mêmes, alors qu'en France il n'a pratiquement pas eu de suite.

Depuis mars 2024, la complotiste Candace Owens se l'est approprié, lui donnant un retentissement mondial avec une série de vidéos intitulée «Becoming Brigitte».

Ce sont bien des femmes !. Brigitte Macron, Sheila, Elodie Gossuin: cette sale rumeur qui leur a pourri la vie

Ce sont bien des femmes !Brigitte Macron, Sheila, Elodie Gossuin: cette sale rumeur qui leur a pourri la vie

Le couple présidentiel l'a poursuivie en justice le 23 juillet devant le tribunal de l'État du Delaware, lui réclamant des dommages et intérêts «exemplaires» à déterminer lors du procès. Dans un épisode de son podcast diffusé le lendemain, Owens a réitéré ces allégations et déclaré que cette action en justice «est tout simplement ridicule: une stratégie de communication prévisible et désespérée».

Candace Owens a travaillé pour plusieurs organisations conservatrices, dont le groupe d'étudiants Turning Point et le journal Daily Wire, avant de lancer son podcast «Candace» en 2024. Depuis, elle diffuse des thèses invraisemblables et insinue que des conspirations se cachent derrière des faits tels que les vaccins anti-Covid, l'Holocauste et les alunissages.

