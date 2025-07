Brigitte Macron ignore la main d'Emmanuel : vives tensions à l’Elysée ?

D'abord la vidéo de la gifle présumée, maintenant une main tendue ignorée à Londres. Lors de la visite d'Etat en Angleterre du couple présidentiel français, Brigitte Macron n’a pas pris garde au geste attentionné de son mari Emmanuel. Faux pas diplomatique ou déclaration de guerre ?

Carlotta Henggeler / trad. Carlotta Henggeler

Lors de la récente visite d'Etat du président français Emmanuel Macron en Grande-Bretagne, le comportement de son épouse Brigitte a une nouvelle fois fait l'objet de folles rumeurs.

En descendant de l'avion présidentiel au RAF Northolt à Londres, Macron a galamment offert sa main à sa femme pour l'aider à descendre de l’appareil avec ses talons hauts. Brigitte Macron a toutefois ignoré le geste de son époux et s'est plutôt agrippée à la rambarde.

La scène rappelle un incident survenu en mai lors d'une visite au Vietnam. Dans la vidéo prise au moment où la porte de l'avion s'ouvre, on perçoit Macron, l'air grave, faire face à sa femme. Peu après, on voit les mains de Brigitte se diriger vers le visage de son mari dans un mouvement rapide. Le président semble surpris, remarque les portes ouvertes de l’appareil et fait signe aux caméras qui attendent au pied des escaliers de l'avion.

Gestes chaleureux

Malgré l'incident de Londres, Emmanuel et Brigitte Macron se sont présentés de manière professionnelle pendant leur visite d'État en Angleterre. A leur arrivée, ils ont été salués par le prince William et la princesse Kate et plus tard, ils ont été reçus par le roi Charles III et la reine Camilla.

Les rendez-vous officiels, dont une promenade en calèche à Windsor et un banquet d'État, se sont déroulés sans étincelle. Brigitte Macron s'est montrée amicale envers le public britannique. La première dame a également échangé des gestes chaleureux avec la reine Camilla.