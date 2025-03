Un homme arrêté à Brigue en mai dernier pour un cambriolage commis dans une bijouterie devra répondre d'autres actes délictueux devant la justice valaisanne. L'information émane de la Police cantonale, ce jeudi.

Un Suisse de 25 ans, appréhendé à Brigue en mai 2024, devra notamment répondre de cambriolage, devant la justice valaisanne (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Le 18 mai 2024, un cambriolage a été perpétré dans une bijouterie du centre-ville de Brigue, causant des dégâts matériels et un préjudice estimé à près de 50'000 francs. L'enquête a permis d'identifier un Suisse âgé de 25 ans comme étant l'auteur présumé du vol.

Arrêté le jour même, il a rapidement été suspecté d'être également responsable de dégradations commises dans le cinéma de la ville, la veille au soir.

Au cours de l'enquête, d'autres soupçons d'infractions pénales qu'il aurait commises entre octobre 2023 et mai 2024 sont apparus. En plus d'infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment la consommation et le trafic de cocaïne, il est également accusé d'atteintes à la vie et à l'intégrité physique, d'agressions sexuelles ainsi que de plusieurs actes de dégradation matérielle.

Son jugement aura lieu ultérieurement. La police rappelle que la présomption d'innocence s'applique jusqu'à ce qu'une condamnation définitive soit prononcée.