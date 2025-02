L'hôtel veut éradiquer des punaises de lit, deux clientes meurent!

Une jeune influenceuse britannique était en voyage au Sri Lanka et a tragiquement perdu la vie. La cause? Elle a vraisemblablement été empoisonnée par des pesticides utilisés pour éliminer des punaises de lit dans l'auberge où elle séjournait, selon le «Daily Mail». Une autre cliente de l'hôtel, une Allemande, a également perdu la vie.

Selon des rapports au Sri Lanka, Ebony et la femme allemande non identifiée auraient pu être empoisonnées par des pesticides toxiques destinés à traiter des punaises de lit dans une chambre adjacente, 72 heures avant le drame. IMAGO/Depositphotos

Rédaction blue News

Ebony McIntosh, 24 ans, n'en était qu'au quatrième jour de son voyage de rêve au Sri Lanka lorsqu'elle a été transportée d'urgence à l'hôpital samedi, écrit le «Daily Mail». D'autres clients de l'hôtel où elle séjournait ont aussi été hospitalisés, pour des symptômes de vomissements, de nausées et de difficultés respiratoires.

Malheureusement, quelques heures après son arrivée à l'hôpital, Ebony est décédée, tout comme une autre vacancière allemande.

La jeune influenceuse avait quitté le Royaume-Uni pour le Sri Lanka le 28 janvier, marquant la première étape d'un périple en Asie du Sud qu'elle avait minutieusement planifié pendant des mois.

Ebony avait 10 000 abonnés sur Instagram et publiait régulièrement sur la mode et ses voyages à travers le monde.

Des pesticides toxiques?

La cause exacte du décès d'Ebony reste inconnue à ce stade, mais il y a de fortes présomptions.

Selon des rapports au Sri Lanka, Ebony et la femme allemande non identifiée auraient pu être empoisonnées par des pesticides toxiques destinés à traiter des punaises de lit dans une chambre adjacente, 72 heures avant le drame.

L'Allemande aurait séjourné dans la même chambre que la jeune Anglaise, à l'auberge Miracle Colombo City dans la capitale sri-lankaise. Le lieu a depuis été fermé par les enquêteurs.

La soeur d'Ebony, India, a lancé une collecte de fonds pour que la communauté aide sa famille à rappatrier le corps en Angleterre. «Les autorités au Sri Lanka ne sont pas autorisées à nous remettre Ebony tant qu'une autopsie complète n'a pas été réalisée. Il y a également une enquête en cours en raison des circonstances tragiques liées à sa mort», explique-t-elle. «Nous sommes désespérés et ne pouvons plus attendre pour la voir et la ramener à la maison», ajoute-t-elle.

Le/la rédacteur/trice* a écrit cet article à l'aide de l'IA.