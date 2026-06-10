Bruel inculpé de viol, tentative de viol, agression et harcèlement sexuels

Le chanteur et acteur français Patrick Bruel, visé par plusieurs plaintes de femmes pour violences sexuelles, a été inculpé de viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, a indiqué mercredi soir un juge du tribunal de Nanterre, près de Paris, sans préciser le nombre exact de faits reprochés.

Le parquet a requis le placement en détention provisoire du chanteur de 67 ans. IMAGO/IP3press

Keystone-SDA ATS

Le parquet a requis le placement en détention provisoire du chanteur de 67 ans qui est apparu à l'audience devant le juge en pull noir et jean gris foncé, les traits tirés, assisté de ses trois avocats, Céline Lasek, Fanny Colin et Christophe Ingrain.

Le juge des libertés et de la détention a ajouté que M. Bruel était également placé sous le statut de témoin assisté pour d'autres faits sans préciser lesquels.

Il a ajouté que les juges d'instruction qui l'ont entendu en fin de journée avaient placé l'artiste sous contrôle judiciaire, mais que le parquet avait saisi le juge des libertés et de la détention afin de requérir un placement en détention provisoire.

Le ministère public a également demandé à ce que les débats se tiennent à huis clos, une requête examinée par le juge.

Mercredi matin, le parquet avait indiqué avoir «requis l'ouverture d'une information judiciaire à son encontre et sa mise en examen (inculpation, ndlr) pour des faits de viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel concernant neuf victimes» présumées pour neuf faits s'échelonnant entre 2000 et 2019 dans un communiqué.

Parmi ces neuf victimes, quatre ont déposé plainte avec constitution de partie civile, notamment sur des faits qui avaient précédemment fait l'objet d'un classement, précise le parquet.

Les procédures concernant 13 autres personnes dénonçant des viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel commis entre septembre 1992 et septembre 2008 ont été «jointes au dossier», même si les faits «sont apparus couverts par la prescription à ce stade», avait détaillé le parquet, qui centralise toutes les procédures visant le chanteur.

«Travailler avec la justice»

Cette jonction vise à vérifier si la prescription «est acquise et de connaître globalement des faits reprochés à Patrick Bruel».

Le chanteur a passé 48 heures en garde à vue, interrogé par des enquêteurs de la police judiciaire parisienne.

Ses avocats avaient expliqué lundi que le chanteur avait «depuis plusieurs semaines fait savoir qu'il était à la disposition de la justice, pour pouvoir enfin répondre dans le cadre de la procédure judiciaire, devant l'autorité compétente». Ils n'ont pas réagi mercredi.

«On va pouvoir travailler avec la justice», a déclaré à l'AFP Myriam Guedj-Benayoun, qui défend deux femmes accusant Patrick Bruel de violences sexuelles à Bruxelles en 2010 et à L'Isle-sur-la-Sorgue (Sud) en 2015.

Nouvelles plaintes

«C'est une vraie première victoire judiciaire pour les victimes», a réagi pour l'AFP Jade Dousselin, avocate d'une des plaignantes, qui accuse Patrick Bruel d'avoir tenté de la violer en novembre 1997 lors du festival du film français d'Acapulco (Mexique).

«C'est un signal fort de l'accusation», a réagi de son côté Iris Biehler, avocate d'une femme accusant le chanteur d'agression sexuelle à Perpignan (sud) en 2019 et d'une autre dénonçant une tentative de viol à Neuilly-sur-Seine, près de Paris, en 2019.

Cette prise de conscience arrive cependant tardivement pour Carine Durrieu Diebolt, qui défend l'une des plaignantes contre le chanteur. «Il faut vraiment saluer le courage de toutes ces femmes qui ont osé parler face à une célébrité», a-t-elle déclaré. «La solidarité de toutes ces femmes, entre 30 et 40 aujourd'hui, cela a un poids.»

Lors de la garde à vue de l'artiste, trois nouvelles plaintes pour viols et tentative de viol ont par ailleurs été annoncées par Mes Guedj-Benayoun et Herrmann.

La cliente de Me Guedj-Benayoun dénonce une tentative de viol en 2000, alors qu'elle avait 19 ans, au domicile du chanteur. Me Guej-Benayoun défend également Ophélie Fajfer dont la plainte classée sans suite en 2022 a fait l'objet d'une réouverture d'enquête en mai.

Quant aux deux femmes défendues par Me Herrmann - conseil de la journaliste Flavie Flament qui accuse l'artiste de l'avoir violée, adolescente, en 1991 -, elles accusent le chanteur de viols et «souhaitent être entendues par un juge d'instruction», selon leur avocate.

Sous pression, Patrick Bruel a annoncé fin mai l'annulation de la majeure partie de sa prochaine tournée en France et à l'étranger, qui devait commencer mi-juin à Paris avant de l'emmener dans les festivals.

Concernant les festivals, une douzaine de concerts étaient concernés par les annulations: un en Suisse, un en Belgique et les autres en France, selon les dates répertoriées sur le site officiel de l'artiste.

Les organisateurs helvétiques d'un festival à Fribourg l'avaient déjà écarté de leur évènement quelques jours plus tôt. Tout comme les organisateurs de trois concerts au Québec prévus en décembre.