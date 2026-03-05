  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Photographie Bruit et mémoire du monde glissent entre les murs de Photo Elysée

ATS

5.3.2026 - 13:50

Le bruit et la mémoire du monde s'invitent à Photo Elysée à Lausanne. Le musée rend hommage à deux photographes de deux époques différentes, avec une rétrospective majeure de l'oeuvre de Luc Delahaye et une exposition monographique sur Ella Maillart (1903-1997).

Bruit et mémoire du monde glissent entre les murs de Photo Elysée - Gallery
Bruit et mémoire du monde glissent entre les murs de Photo Elysée - Gallery. Né en 1962, Luc Delahaye fait partie d'une génération de photographes qui a retravaillé l'articulation entre pratiques documentaires et artistiques.

Né en 1962, Luc Delahaye fait partie d'une génération de photographes qui a retravaillé l'articulation entre pratiques documentaires et artistiques.

Photo: ATS

Bruit et mémoire du monde glissent entre les murs de Photo Elysée - Gallery. Une photographie tirée de la cartothèque d'Ella Maillart, composée de 48 boîtes bleues contenant des centaines de cartes mêlant plus de 1000 images et légendes manuscrites.

Une photographie tirée de la cartothèque d'Ella Maillart, composée de 48 boîtes bleues contenant des centaines de cartes mêlant plus de 1000 images et légendes manuscrites.

Photo: ATS

Bruit et mémoire du monde glissent entre les murs de Photo Elysée - Gallery. Salvatore Vitale met en lumière à la fois la vulnérabilité et la résilience de la main-d'oeuvre numérique et l'économie des petits boulots.

Salvatore Vitale met en lumière à la fois la vulnérabilité et la résilience de la main-d'oeuvre numérique et l'économie des petits boulots.

Photo: ATS

Bruit et mémoire du monde glissent entre les murs de Photo Elysée - Gallery
Bruit et mémoire du monde glissent entre les murs de Photo Elysée - Gallery. Né en 1962, Luc Delahaye fait partie d'une génération de photographes qui a retravaillé l'articulation entre pratiques documentaires et artistiques.

Né en 1962, Luc Delahaye fait partie d'une génération de photographes qui a retravaillé l'articulation entre pratiques documentaires et artistiques.

Photo: ATS

Bruit et mémoire du monde glissent entre les murs de Photo Elysée - Gallery. Une photographie tirée de la cartothèque d'Ella Maillart, composée de 48 boîtes bleues contenant des centaines de cartes mêlant plus de 1000 images et légendes manuscrites.

Une photographie tirée de la cartothèque d'Ella Maillart, composée de 48 boîtes bleues contenant des centaines de cartes mêlant plus de 1000 images et légendes manuscrites.

Photo: ATS

Bruit et mémoire du monde glissent entre les murs de Photo Elysée - Gallery. Salvatore Vitale met en lumière à la fois la vulnérabilité et la résilience de la main-d'oeuvre numérique et l'économie des petits boulots.

Salvatore Vitale met en lumière à la fois la vulnérabilité et la résilience de la main-d'oeuvre numérique et l'économie des petits boulots.

Photo: ATS

Keystone-SDA

05.03.2026, 13:50

05.03.2026, 13:52

Intitulée «Le bruit du monde», la première retrace 25 années de la création de l'ex-photoreporter français des agences Sipa Press et Magnum Photos, de 2001 à 2025. La deuxième – «Récits photographiques» – nous emmène sur les traces des voyages en Asie centrale dans les années 30 de l'écrivaine, photographe et grande voyageuse suisse.

Présentée au Jeu de Paume à Paris l'automne dernier, la rétrospective Luc Delahaye est une première en Suisse. Elle est à découvrir jusqu'au 31 mai prochain. L'exposition sur Ella Maillart est, elle, visible jusqu'au 1er novembre 2026.

Le musée propose aussi une troisième exposition, «Sabotage», de Salvatore Vitale, artiste d'origine italienne installé en Suisse depuis 20 ans. Une réflexion sur la main-d'oeuvre numérique et l'économie des petits boulots.

Les plus lus

Entraînée par son cheval, une cavalière de 22 ans perd la vie
Argentine : la mère d'un sous-marinier disparu évoque sa douleur
Pourquoi les avions militaires américains évitent de survoler la Suisse
Une arnaqueuse se fait passer pour la nièce de Christian Constantin !
Des hommes armés braquent une usine jurassienne et mettent le feu
Fabian Schär : «Je viens de vivre parmi les jours les plus terrifiants de ma vie»