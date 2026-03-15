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Carnet noir Bruno Salomone, acteur dans «Fais pas ci, fais pas ça», est décédé

ATS

15.3.2026 - 14:29

L'acteur Bruno Salomone, bien connu des téléspectateurs pour son rôle de Denis Bouley dans la série familiale «Fais pas ci, fais pas ça» sur France 2, est décédé, a annoncé son agent dimanche à l'AFP, au nom de sa famille.

Bruno Salomone joue son spectacle L'Euphorique au Festival des Humoristes de Tournon-sur-Rhône le 23 aout 2016.
Bruno Salomone joue son spectacle L'Euphorique au Festival des Humoristes de Tournon-sur-Rhône le 23 aout 2016.
IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA

15.03.2026, 14:29

Également connu du grand public pour avoir été le rival de Jean Dujardin dans «Brice de Nice» (2005) avec son rôle d'Igor d'Hossegor, ainsi que la voix off du jeu «Burger Quiz» d'Alain Chabat, Bruno Salomone avait commencé sa carrière comme humoriste, notamment au sein de la troupe des «Nous ç Nous» aux côtés du même Jean Dujardin.

«C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons la disparition de Bruno Salomone» à l'âge de 55 ans, a indiqué son agent Laurent Grégoire. «Il s'est éteint ce dimanche 15 mars après s'être battu contre une longue maladie».

«Fais pas ci, fais pas ça» a quitté l'antenne en 2017 après 9 saisons. Elle avait fait un premier retour fin 2020 avec un téléfilm de Noël, puis un second en décembre 2024, pour deux épisodes inédits.

Le ressort comique de cette série à succès est l'antagonisme entre une famille bobo, les Bouley (interprétés par Isabelle Gélinas et Bruno Salomone), et une famille réac, les Lepic (Valérie Bonneton et Guillaume de Tonquédec).

Après avoir passé une partie de son enfance à Marseille puis en banlieue parisienne, Bruno Salomone s'était fait connaître en participant en 1996 à l'émission «Graines de Stars» sur M6.

Il était ensuite devenu membre des «Nous ç Nous», avant de se lancer en solo sur scène.

Comédien de cinéma, de télévision mais aussi de théâtre, il avait également pratiqué le doublage, en étant notamment la voix de Jolly Jumper dans le «Lucky Luke» de James Huth (2009), dont le rôle-titre avait été confié à Jean Dujardin.

Sa dernière apparition à la télévision date de l'an dernier, dans la série «A priori» sur France 3. La chaîne vient d'annoncer que la saison 2 reprendrait fin mars avec comme tête d'affiche, à la place de Bruno Salomone, l'ancien nageur Florent Manadou.

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