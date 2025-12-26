  1. Clients Privés
Appel à témoins Bulle: armés d'un couteau, ils frappent et étranglent une passante

Valérie Passello

26.12.2025

Lundi 22 décembre vers 19h30, une femme a été agressée par deux hommes en ville de Bulle. Ces derniers ont pris la fuite après lui avoir dérobé son argent. La police lance un appel à témoins.

La police fribourgeoise est à la recherche des auteurs des faits.
La police fribourgeoise est à la recherche des auteurs des faits.
KEYSTONE

Valérie Passello

26.12.2025, 07:14

26.12.2025, 08:11

Selon un communiqué de la police cantonale fribourgeoise diffusé le 24 décembre, la femme était en train de rentrer chez elle sur sa trottinette. Elle a été abordée par deux hommes à la hauteur du giratoire de la rue du Château-d’Enbas et de la rue de la Léchère. C'est de cette dernière rue que les deux individus ont débouché, à pied.

Les malfrats ont menacé la femme avec un couteau avant de l’étrangler et de la frapper. Ils ont ensuite pris la fuite dans une direction inconnue en emportant une somme d’un peu plus d’une centaine de francs, relatent les forces de police.

«La victime, fortement choquée, s’est présentée plus tard dans la soirée au poste de police pour déposer plainte. Elle a été légèrement blessée, mais son état n’a pas nécessité d’hospitalisation», ajoute le communiqué, qui précise qu'une enquête est en cours mais que les investigations n'ont, jusqu'ici, pas permis d'identifier les auteurs.

Appel à témoins

Les hommes sont tous deux de corpulence mince, de peau noire et étaient vêtus de noir. L’un des deux individus mesurait entre 160 et 165 cm, le second entre 180 et 185 cm.

Toute personne pouvant apporter des éléments utiles à l’enquête ou à l’identification des auteurs présumés est priée de s’annoncer à la Police cantonale Fribourg au n° 026 347 01 17, ajoutent les forces de l'ordre.

