Un autre suspect en fuite Course-poursuite à Bulle : un conducteur de 14 ans interpellé

ATS

31.1.2026 - 12:49

Un véhicule a pris la fuite à Bulle à la vue de la police cantonale fribourgeoise samedi matin. Le conducteur, un mineur de 14 ans, a été interpellé à La Tour-de-Trême et sera dénoncé à l’autorité compétente, tandis qu’une seconde personne a pris la fuite.

Aucun blessé n’est à déplorer. Le conducteur, un mineur de 14 ans domicilié dans la région, a été interpellé (photo d’illustration).
Aucun blessé n'est à déplorer. Le conducteur, un mineur de 14 ans domicilié dans la région, a été interpellé (photo d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

31.01.2026, 12:49

Samedi vers 04h10, une patrouille de la police cantonale de Fribourg a tenté de contrôler un véhicule sur un parking à Bulle, a indiqué la police fribourgeoise dans un communiqué. À la vue des forces de l’ordre, le conducteur a pris la fuite en direction de Morlon puis de La Tour-de-Trême, commettant plusieurs infractions à la loi sur la circulation routière.

Pas de blessé

Le véhicule a finalement été immobilisé à La Tour-de-Trême après un accident dans un giratoire. Aucun blessé n’est à déplorer. Le conducteur, un mineur de 14 ans domicilié dans la région, a été interpellé.

Instruction ouverte. Un piéton décède dans un accident de la circulation à Martigny

Instruction ouverteUn piéton décède dans un accident de la circulation à Martigny

Lors de son audition, le jeune conducteur a reconnu «avoir utilisé le véhicule de ses parents à leur insu et ne pas être titulaire d’un permis de conduire». Il sera dénoncé au Tribunal des mineurs.

Une deuxième personne se trouvait dans le véhicule et a pris la fuite à pied. «Elle n’a pour l’heure pas pu être interpellée», précise la police. Une enquête est en cours pour identifier et retrouver cette personne.

