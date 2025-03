«Ça fait depuis le mois d'octobre qu’on essaie de se marier»

L'histoire d'amour évoquée sur «France 3 régions» laisse songeur. Danielle et Fadi souhaitent se marier, mais la mairie de leur village, basé en Saône-et-Loire, leur a mis des bâtons dans les roues. Motif: leur important écart d'âge et la situation de Fadi -dont le permis de séjour n'est pas en règle- laisse planer des soupçons de mariage blanc.

Rédaction blue News Valérie Passello

Danielle, 70 ans et Fadi, 30 ans, s'aiment. Ils n'ont pas hésité à le crier à la France entière en témoignant pour «France 3 Régions». «Ça fait depuis le mois d'octobre qu’on essaye de se marier. Il n’y a pas de raisons qui peuvent empêcher ce mariage, tout est prêt, la robe est achetée depuis plusieurs mois, mon bouquet aussi», affirme la retraitée.

Mais la mairie de leur village a eu plus de mal à les croire et a d'abord refusé de les unir, suspectant fortement un mariage blanc.

Un député de Saône-et-Loire rejoint cet avis: «Nous parlons du mariage de deux personnes dont la différence d'âge est de plus de 40 ans. Le monsieur est un jeune Tunisien sans papiers, sans travail, sans domicile fixe, et sous le coup d'une OQTF (ndlr: obligation de quitter le territoire français) qui va bientôt être déclenchée. Tout tend à prouver que c'est un mariage blanc, très certainement pas un mariage d'amour», a-t-il étayé.

Pourtant, Danielle n'en démord pas. La septuagénaire a rencontré Fadi en 2019 sur les réseaux sociaux et a fini par aller le trouver en Tunisie. Elle affirme auprès de nos confrères de la télévision française: «Ça a été un coup de foudre incroyable. On ne pouvait plus se quitter. Je ne peux pas expliquer tellement on s’est aimé, c'était évident qu’on se marie».

Et cette grande fan de Marine Le Pen d'ajouter: «Chaque jour sans lui est un jour perdu. Je veux finir ma vie avec lui, c’est ma vie».

«Par obligation et contre son gré»

Quoi qu'en pensent les élus locaux, l'affaire est remontée jusqu'au procureur de la République, qui, lui, «ne voit pas d’objection à cette idylle et a autorisé cette union», écrit sur «France 3 Régions».

Sauf rebondissement de dernière minute, la maire du village de Danielle et Fadi n'aura donc pas d'autre choix que de les unir le 29 mars prochain. Mais elle le fera à reculons: elle a déclaré qu'elle actera ce mariage« par obligation et contre son gré».