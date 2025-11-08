«Cela me hante depuis longtemps» : une témoin rompt le silence après six ans

En février 2019, Rebecca disparaît sans laisser de traces. Une témoin affirme alors avoir vu la voiture du suspect. Aujourd’hui, elle brise enfin le silence.

Disparue sans laisser de traces depuis février 2019 : Rebecca Reusch. Unbekannt / Polizei Berlin

Rédaction blue News Oliver Kohlmaier

Pas le temps ? blue News résume pour toi Dans l'affaire de la disparition de Rebecca Reusch en 2019, un témoin s'est manifesté et dit avoir vu le véhicule du suspect.

Dans la Twingo rose, la femme aurait remarqué "quelque chose de grand", qui était recouvert d'une couverture.

C'est pourquoi le témoin ne s'est manifesté que maintenant. Montre plus

Malgré une enquête intensive, le cas de Rebecca, disparue en 2019, n'est toujours pas résolu. Mais après un nouvel appel à témoins lancé par la police du centre de Berlin, une femme qui dit avoir vu la voiture du suspect - une Renault Twingo rose - s'est manifestée. C'est ce que rapporte "Bild", qui s'est entretenu avec cette femme.

À 69 ans, elle confie: «J’ai vu le nouvel appel à témoins. Cette affaire me préoccupe depuis si longtemps que je veux enfin briser le silence.»

«Une casquette de baseball tirée bas sur le visage»

Le 18 février, jour de la disparition de Rebecca, elle aurait aperçu la Renault Twingo en question. Selon ses dires, elle avait remarqué ce véhicule «rouge framboise» sur l’autoroute en raison de sa vitesse très excessive.

«Je me suis dit : quelle femme peut bien rouler aussi vite dans une si petite voiture», raconte-t-elle au journal. La couleur du véhicule lui a fait supposer qu’une femme était au volant.

Par curiosité, elle accélère, dépasse le véhicule et regarde à l’intérieur: «Il y avait un homme assis, tendu, avec une casquette de baseball tirée très bas sur le visage».

Sur la banquette arrière, elle a remarqué « quelque chose de grand », recouvert d’une «couverture sombre» et flottant légèrement. Elle en est convaincue: il s’agit du suspect.

La témoin dit avoir vu cette Renault Twingo le jour de la disparition de Rebecca. ---/Polizei Berlin/dpa (Archivbild)

Pourquoi parler seulement maintenant? «J’ai longtemps été malade après le Covid», confie-t-elle à Bild. Le nouvel appel à témoins l’a poussée à parler, d’autant que le lieu correspond aux recherches.

D’après Bild, la police pensait que la Twingo avait quitté l’autoroute plus tôt, mais le témoin affirme le contraire. Le mari et la sœur du témoin confirment tous deux que Martina R. leur a parlé de la rencontre sur l'autoroute.

Selon le rapport, le témoin s’est adressé directement à la police alors que celle-ci fouillait un terrain dans le village brandebourgeois de Tauche. Sa sœur raconte: «ça ne lui a laissé aucun répit pendant toutes ces années. Sinon, elle ne serait pas revenue maintenant».

La police fouille des terrains

Rebecca, 15 ans, a disparu sans laisser de traces en février 2019. Après avoir passé la nuit chez sa sœur et son beau-frère dans le quartier berlinois de Britz, elle ne s'est pas présentée à l'école.

Peu de temps après les faits, son beau-frère, aujourd’hui âgé de 33 ans, s'est retrouvé dans le collimateur des enquêteurs. L'homme a également été brièvement placé en détention provisoire, mais faute de preuves, il a été libéré. Il bénéficie de la présomption d'innocence.

Il y a environ trois semaines, la police a perquisitionné deux terrains dans l’est du Brandebourg, correspondant apparemment à l’ancien et au nouveau domicile des grands-parents du beau-frère de Rebecca, dans le district d’Oder-Spree. Une forêt des environs a également été fouillée.

Selon la police et le parquet, des indices suggèrent que le suspect aurait, au moins temporairement, transporté le corps de Rebecca et ses effets personnels sur le terrain des grands-parents.

