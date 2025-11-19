  1. Clients Privés
Zermatt Cabane Schönbiel : les travaux préparatoires ont débuté

ATS

19.11.2025 - 09:21

Repoussé d'un an pour cause de manque de disponibilités de certains prestataires, l'agrandissement de la cabane Schönbiel, au-dessus de Zermatt, aura bien lieu en 2026. Les travaux préparatoires viennent de débuter.

Les travaux de rénovation à la cabane Schönbiel sont prévus pour 2026 et pour 2027 (photo d'archives).
Les travaux de rénovation à la cabane Schönbiel sont prévus pour 2026 et pour 2027 (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

19.11.2025, 09:21

19.11.2025, 09:39

Située à 2694 mètres d'altitude, sur le territoire de la commune de Zermatt, la cabane Schönbiel est l'une des plus connues du pays. Elle se situe à proximité du grand parcours de la Patrouille des glaciers, qui relie la station haut-valaisanne à Verbier, et sur le tracé de la Haute route.

Inaugurée en 1955, «la cabane a besoin d'une rénovation complète», souligne la section Monte Rosa du Club alpin suisse, propriétaire des lieux, sur le site Internet de la cabane.

Capacité d'accueil réduite

La nouvelle volumétrie du bâtiment tiendra compte du risque local d'avalanche. Elle visera à protéger l'ensemble de l'édifice contre la pression de la neige. L’entrée de la nouvelle cabane sera déplacée côté est. La cuisine, la salle de séjour et les chambres des hôtes dont la capacité sera réduite de 80 à 65 personnes seront réorganisées.

A contrario, ces travaux permettront l'installation de toilettes à l'intérieur du complexe, ce qui n'est pas le cas actuellement, tandis que les différences de niveau du sol de la cuisine, qui compliquent considérablement le travail des gardiens, seront comblées. L'alimentation en eau et en électricité sera également modernisée. La cabane deviendra aussi conforme aux normes de protection contre les incendies L'ensemble des travaux se monte à 3,6 millions de francs.

Une interrogation subsiste

L'ouverture de la cabane de Schönbiel est prévue pour l'été 2027. Actuellement, la question de savoir si la cabane doit rester ouverte aux visiteurs durant une partie de l'année 2026, soit pendant la première phase des travaux de transformation et d'extension est encore en discussion, précise le Walliser Bote, dans son édition du jour.

