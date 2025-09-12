  1. Clients Privés
«Un parasite qui l’a dévoré» Cadavre découpé en morceaux en Moselle : jusqu'à 30 ans de réclusion requis

Gregoire Galley

12.9.2025

Des peines allant d'un an à 30 ans de réclusion criminelle ont été requises vendredi à Metz à l'encontre de trois marginaux, dont l'un est accusé d'avoir tué en 2022 Moustafa Adbib, un travailleur handicapé dont le corps avait été retrouvé découpé en morceaux.

Des peines allant d'un an à 30 ans de réclusion criminelle ont été requises vendredi à Metz à l'encontre de trois marginaux (image symbolique).
Des peines allant d'un an à 30 ans de réclusion criminelle ont été requises vendredi à Metz à l'encontre de trois marginaux (image symbolique).
sda

Agence France-Presse

12.09.2025, 14:35

Les faits s'étaient produits le 10 décembre 2022 dans le huis clos d'un appartement de Woippy (Moselle).

Pour l'avocate générale Agnès Cordier, un élément est clairement établi: «La présence de ces quatre hommes seuls dans cet appartement. Or sur les trois, deux d’entre eux - Julien Michel et Philippe Lopes - donnent la même version : Djalal Bouguettouche a battu à mort Moustafa Adbib, sans raison apparente».

Trois jours plus tard, le corps de ce dernier avait été retrouvé mutilé dans la Moselle, au barrage d'Argancy, au nord de Metz. Il était découpé en morceaux, les deux cuisses séparées, les fémurs sectionnés. Le visage présentait d'importantes lésions traumatiques et le cou des traces de strangulation.

«Complot»

C'est à l'encontre de M. Bougettouche, le principal accusé qui clame son innocence et évoque «un complot», que l'avocate générale a requis 30 ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté des deux tiers.

Outre les déclarations de ses deux coaccusés, l'attitude de Djalal Bouguettouche après la disparition de Moustafa Adbib interroge : «Son absence d'empathie comme de recherches pour son prétendu ‹père de cœur›», a relevé Agnès Cordier, tout en rappelant «les conclusions des experts faisant état de sa tendance à l'impulsivité et la violence».

Pour l'avocate générale, tout démontre que la victime était «dans un rapport d'emprise» à l'égard de M. Bouguettouche qui «s’est imposé dans la vie de la victime comme un parasite qui l’a dévoré». Moustafa Adbib, âgé de 54 ans, était un homme handicapé décrit comme «gentil et inoffensif».

L'avocate a par ailleurs requis quatre ans de prison dont deux avec sursis contre Philippe Lopes, accusé de ne pas avoir porté assistance à la victime et de ne pas avoir dénoncé le crime.

Et elle a demandé un an d'emprisonnement à l'encontre de Julien Michel lui reprochant d'avoir porté atteinte à l'intégrité du cadavre et de son recel. Le verdict est attendu en fin de journée.

