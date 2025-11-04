  1. Clients Privés
Corps «sectionné en deux» Cadavre retrouvé en Franche-Comté: la victime pourrait être suisse

ATS

4.11.2025 - 18:06

Le corps «sectionné en deux parties» retrouvé samedi à Fedry, petit village de Haute-Saône, pourrait être celui d'un Suisse de 75 ans porté disparu depuis la veille, a indiqué mardi le parquet de Vesoul. Pour l'heure, aucun suspect n'a été interpellé.

Aucun suspect n'a été interpellé (image symbolique, archives).
Aucun suspect n'a été interpellé (image symbolique, archives).
sda

Keystone-SDA

04.11.2025, 18:06

Les enquêteurs procèdent à une «comparaison d'ADN» afin de «déterminer si un rapprochement peut être fait» entre la macabre découverte et la personne disparue, qui a été vue pour la dernière fois vendredi, a précisé le procureur Arnaud Grécourt dans un communiqué.

L'homme disparu vivait à Sainte-Croix (VD), une localité située à environ 100 km à vol d'oiseau de Fedry, et toute proche de la frontière française. Le cadavre a été retrouvé sur les berges de la Sâone.

L'homme était vêtu d'un caleçon et portait «une brûlure au niveau du dos, plusieurs plaies sur le crâne, sur une main, au niveau des cervicales et au niveau du tronc». «Le décès semble récent, datant de moins de 24 heures avant la découverte du corps», selon le procureur.

D'après les premiers résultats de l'autopsie, la victime aurait succombé à une hémorragie due à une blessure par arme blanche à la poitrine. Son corps aurait été découpé après le décès.

