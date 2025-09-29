Un cadeau de fidélité de la Mobilière? Ne tombez pas dans le panneau!

Des e-mails falsifiés, censés provenir de la Mobilière, circulent actuellement. On y promet aux destinataires un cadeau exclusif en remerciement de leur fidélité. Mais attention, il s'agit d'un piège.

Des escrocs tentent de tromper des clients au nom de la Mobilière. Gemini @blue News

Des cybercriminels envoient actuellement des e-mails à l'apparence trompeuse au nom de la Mobilière Suisse Société d'assurances SA afin de faire croire à son sérieux. Ils y font miroiter la perspective d'un kit d'urgence automobile de grande valeur en guise de cadeau exclusif.

Capture d'écran de l'e-mail frauduleux. cybercrimepolice.ch

Les personnes qui suivent le lien contenu dans l'e-mail atterrissent sur un faux site Internet dont l'apparence s'inspire fortement du design de celui de la Mobilière. Les prétendus gagnants doivent d'abord répondre à un bref questionnaire. Ensuite, des données personnelles ainsi que des informations sur la carte de crédit «pour les frais d'envoi» sont demandées.

Capture d'écran du faux site web. cybercrimepolice.ch

Après avoir saisi les données et effectué le paiement, il s'avère toutefois que non seulement des montants plus élevés que ceux indiqués sont débités, mais qu'un abonnement involontaire à une boutique en ligne douteuse est souvent conclu. Le cadeau promis n'est en aucun cas envoyé.

Que dois-je faire ? Transmettre les e-mails potentiellement frauduleux à cybercrimepolice.ch.

Ignorer l'e-mail et supprime ou déplace-le dans ton dossier "Junk" ou "Spam".

Ne jamais suivre les liens contenus dans des e-mails, des SMS, etc. ou provenant d'autres sites web, car ils peuvent être visuellement modifiés.

Ne jamais révéler de données sensibles vous concernant si vous n'avez pas procédé au préalable à des clarifications approfondies.

En cas de doute, il est conseillé de se renseigner directement auprès de l'entreprise concernée afin de clarifier le sérieux de l'e-mail.