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Une étude alarmante Cadmium dans les flocons d'avoine: du poison au petit déjeuner ?

Valérie Passello

25.4.2026

Le magazine «60 Millions de Consommateurs» a mené un test dont les résultats sont préoccupants: sur 12 échantillons de flocons d'avoine, bio et non bio, tous contenaient des traces de cadmium. Il s'agit d'un métal lourd dangereux pour la santé. Dès lors, faut-il abandonner le bol de flocons d'avoine au petit déjeuner? Eclairage.

Sur les 12 échantillons de flocons d'avoine testés par «60 Millions de Consommateurs», tous contenaient des traces de cadmium.
Sur les 12 échantillons de flocons d'avoine testés par «60 Millions de Consommateurs», tous contenaient des traces de cadmium.
IMAGO/Depositphotos

Valérie Passello

25.04.2026, 10:59

Le journal «60 Millions de Consommateurs» voulait en avoir le coeur net concernant d'éventuelles traces de pesticides dans les céréales du petit déjeuner. Le résultat de son étude a été publié le 23 avril: sur 12 échantillons de flocons d'avoine testés, aucun ne contenait de résidus de pesticides. Mais tous présentaient des traces de cadmium.

Ce métal lourd est naturellement présent dans les sols. Le cadmium est classé comme cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction. En cas d’exposition prolongée, même à faible dose dans l’alimentation, le cadmium entraîne des atteintes rénales, pouvant évoluer à terme vers une insuffisance rénale et une fragilité osseuse, augmentant le risque d’ostéoporose et de fractures. D’autres effets indésirables sont également identifiés notamment sur le neurodéveloppement et le système cardiovasculaire.

De plus, selon l'agence nationale de sécurité sanitaire française (Anses), les activités agricoles -notamment l'épandage d'engrais phosphatés- et industrielles contribuent à augmenter sa présence dans l’environnement.

Et c'est là que le bât blesse: le cadmium pénètre facilement dans les racines des céréales et contamine ainsi la chaîne alimentaire. Une partie de la population française serait même surexposée au cadmium, estime l'Anses.

Et en Suisse ?

En Suisse, les données manquent pour faire le point sur la situation des sols en matière de cadmium, indique la FRC: une étude de 2023 estimait que les Suisses y étaient exposés autant que les Allemands ou les Italiens. En outre, l’OFEV relevait en juillet 2025 que la concentration de cadmium dans les sols suisses affichait «une tendance à la baisse globale, c'est-à-dire sur l’ensemble des sites».

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La FRC indique qu'elle a interpellé les autorités fédérales sur cette question, espérant obtenir des données plus complètes: «Au vu des sources et des modes de contamination décrits en France, il est peu probable que la Suisse soit totalement 'hermétique' au problème du cadmium dans l’alimentation et les sols. Mais il est impossible de connaitre l’ampleur de la situation: les données manquent, et les financements qui auraient permis de les produire ont été supprimés», déplore la fédération.

Faut-il oublier les flocons d'avoine ?

Jusqu'ici, les flocons d'avoine étaient fortement recommandés au petit-déjeuner. Un véritable superaliment contenant fibres, vitamine B, acide folique, fer et zinc. Mais la présence de cadmium remet tout en cause.

Tenant compte du fait que d'autres céréales, comme le blé dur ou le riz, de même que les pommes de terre ou même le chocolat, sont aussi concernés par le problème du cadmium, la dose tolérable ingérée peut rapidement être dépassée. 

Pour réduire l’exposition au cadmium tout en maintenant une alimentation équilibrée, l’Anses recommande de :

  • Limiter certains produits à base de blé sucrés et salés tels que les céréales du petit-déjeuner, gâteaux, biscuits.
  • Introduire davantage de légumineuses dans les repas à la place des aliments à base de blé comme les pâtes.
  • Varier les sources d’approvisionnement: alterner les denrées provenant de différentes zones ou filières pour éviter une exposition répétée au cadmium.
Montre plus

Selon les conseils de l'UFC Que Choisir, il est conseillé d'adopter un régime assurant de bons apports en fer et en calcium: ces derniers ont la vertu de protéger l’organisme des méfaits du cadmium.

Par exemple en augmentant sa consommation de légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots secs…) en mangeant 2 à 3 portions de produits laitiers et une poignée de graines, noix, noisettes ou amandes chaque jour et en intégrant à son alimentation les poissons gras (sardine, anchois, harengs, maquereau).

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