Caisse de pension : ces erreurs peuvent coûter des milliers de francs !

Un rachat dans le deuxième pilier semble séduisant : moins d'impôts et plus de rente. Mais si tu effectues des versements sans réfléchir, cela peut vite se retourner contre toi. Tu découvriras ici les huit erreurs les plus fréquentes et comment les contourner.

Mauvaise planification des liquidités

Un rachat dans la caisse de pension ne vaut la peine que si tu peux vraiment utiliser l'argent à long terme. Une fois versé, il reste bloqué généralement jusqu'à la retraite. Il n'y a d'exceptions que dans certaines situations comme l'achat d'un logement, l'émigration ou si tu te mets à ton compte. Pour tout le reste, la porte reste fermée.

Beaucoup sous-estiment à quel point ils limitent leur flexibilité financière. Imagine que tu veuilles rénover une maison ou que tu doives subitement faire face à des frais de santé élevés et que ton argent soit bloqué dans la caisse de pension. Réfléchis donc bien à la question de savoir si tes liquidités seront suffisantes pour les cas d'urgence, même après le rachat.

Choisir le moment idéal

Le timing est déterminant pour le succès de ton rachat. Si tu effectues un versement trop tôt, tu immobilises un capital dont tu aurais peut-être eu besoin à d'autres fins, comme l'achat d'une maison ou la formation de tes enfants. De plus, il se peut que tu passes à côté de meilleures possibilités d'investissement avec un rendement plus élevé.

Plus grave encore : si tu veux percevoir un capital au lieu d'une pension, tu dois cotiser au plus tard trois ans avant la retraite. Sinon, l'État te réclamera les économies d'impôts réalisées. C'est pourquoi les experts conseillent d'effectuer le rachat juste avant la retraite, tu pourras ainsi profiter au maximum de l'avantage fiscal.

Verser trop d'un coup

Il peut être tentant de verser une grosse somme d'un coup. Mais c'est précisément ce qui peut te coûter cher sur le plan fiscal. En effet, en raison de l'imposition progressive, ton taux d'imposition augmente avec le montant du versement. Au final, tu paieras donc plus que nécessaire.

Il est préférable de répartir le montant sur plusieurs années. Si, par exemple, au lieu de verser 60 000 francs en une fois, tu préfères verser trois fois 20 000 francs, tu en profiteras sur plusieurs périodes fiscales et tu réduiras la charge totale. La patience est ici littéralement payante.

Ne pas vérifier la situation de la caisse

Toutes les caisses de pension ne sont pas financièrement saines. Si le taux de couverture est inférieur à 100%, cela signifie que la caisse a moins de fortune qu'elle n'en aurait réellement besoin. Dans de tels cas, des mesures d'assainissement menacent : des cotisations plus élevées, des prestations plus basses ou même des réductions.

Si tu cotises donc dans une caisse en difficulté, tu risques que ton argent durement gagné rapporte moins par la suite ou qu'il soit partiellement perdu. Informe-toi donc dans le rapport annuel ou demande de manière ciblée le taux de couverture avant de te décider à effectuer un rachat.

Surestimer la couverture décès

Nombreux sont ceux qui partent du principe qu'un rachat offre automatiquement une meilleure protection aux survivants. Mais c'est une idée fausse. Dans de nombreuses caisses, les rentes de veuve ou d'orphelin se basent sur le salaire assuré et non sur les versements supplémentaires. Cela signifie que ta famille peut ne pas profiter du tout de ton rachat. Lis attentivement le règlement de ta caisse et vérifie quelles prestations sont effectivement versées en cas de décès. Si nécessaire, tu peux y remédier en souscrivant une assurance risque séparée.

Ignorer le délai de blocage de trois ans

Le délai légal de blocage est une autre pierre d'achoppement. Même si tu peux retirer ton argent de manière anticipée. Par exemple parce que tu émigres, la règle est la suivante : un rachat n'est à nouveau disponible qu'après trois ans. Si tu ignores ce délai, tu dois rembourser les économies d'impôts réalisées.

Cette règle vise à éviter que l'on rachète juste avant la retraite, que l'on économise des impôts et que l'on retire immédiatement l'argent. Planifie donc à l'avance. Réfléchis si un changement de profession, une émigration ou une activité indépendante pourraient être envisagés dans les trois prochaines années.

Ne pas exploiter le potentiel d'achat

Nombreux sont ceux qui laissent de l'argent liquide sur le carreau parce qu'ils ne connaissent pas leur potentiel de rachat. Dans les plans de prévoyance pour cadres, tu peux souvent verser bien plus que tu ne le penses. Des cotisations d'épargne plus élevées ou une meilleure couverture du salaire augmentent ton potentiel de plusieurs centaines de milliers de francs.

Parle à ton employeur ou à l'administrateur de ta caisse de pension. Il est peut-être possible d'adapter ta part de salaire ou ta cotisation d'épargne. Tu t'assureras ainsi plus d'avantages fiscaux et une rente sensiblement plus élevée à la retraite.

Ne pas tenir compte des formes alternatives de prévoyance

Le deuxième pilier n'est pas toujours la meilleure solution. Si ta caisse ne verse que de faibles intérêts ou si elle est financièrement faible, le troisième pilier (pilier 3a) peut être une meilleure option. Là, tu profites également d'avantages fiscaux, mais tu as souvent des possibilités de placement plus flexibles.

Une comparaison vaut particulièrement la peine si ta caisse de pension génère peu de rendement. En évaluant tes versements entre le deuxième et le troisième pilier, tu peux profiter au mieux des avantages des deux systèmes.