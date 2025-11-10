Le Tribunal d'arrondissement de Lausanne doit encore formellement valider les peines dans l'affaire de la fraude à la Caisse cantonale vaudoise de chômage (archives). ATS

L'affaire de la vaste fraude à la Caisse cantonale vaudoise de chômage a connu un dénouement inattendu. Alors que le procès des principaux protagonistes démarrait lundi pour 15 jours à Lausanne, le Ministère public et les accusés ont trouvé un accord.

Les cinq prévenus, des patrons actifs dans la construction et un ex-syndicaliste, ont admis la plupart des faits et accepté leur peine. L'entrepreneur le plus impliqué, déjà en détention depuis plusieurs mois, écope de 24 mois de prison ferme, notamment pour escroquerie qualifiée.

Cette infraction a aussi été retenue à l'encontre de l'ex-syndicaliste, accusé d'avoir agi comme facilitateur dans cette arnaque. Il est sanctionné par 33 mois de prison, dont 6 ferme. Les autres prévenus s'en sortent avec des peines plus légères.

La fraude, qui s'est étalée entre 2013 et 2016, a consisté à empocher illégalement des indemnités en cas d'insolvabilité, qui couvrent des arriérés de salaires lorsqu'une entreprise fait faillite. Le dommage pour la caisse de chômage a été évalué à 3 millions de francs.