Les pompiers, qui luttent depuis cinq jours contre un gigantesque feu de forêt en Californie, ont progressé lundi face aux flammes, six mois après les incendies dévastateurs qui ont traumatisé Los Angeles.

L'incendie a déjà consumé plus de 32'500 hectares (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Les 1400 pompiers mobilisés pour lutter contre le «Madre Fire», le plus vaste incendie de forêt depuis le début de l'année, ont circonscrit 30% du feu, a annoncé le département des pompiers de Californie (CalFire).

«Les pompiers ont fait de grands progrès sur le périmètre extérieur de l'incendie», a-t-il précisé, notant toutefois que les flammes continuent d'avancer, alimentées par une abondance de branchages et de végétation sèche.

L'incendie a déjà consumé plus de 32'500 hectares, principalement de la végétation, et détruit un bâtiment, selon le dernier bulletin des pompiers.

Environ 200 personnes ont eu ordre d'évacuation en raison de l'avancée des flammes, qui menacent également 50 bâtiments. Un pompier a été blessé, a rapporté CalFire.

Le «Madre Fire», dont l'origine fait l'objet d'une enquête, s'est déclenché mercredi après-midi à proximité d'un axe routier important dans le comté de San Luis Obispo, à environ 350 kilomètres au nord de Los Angeles.

Le département des pompiers de Californie a rapporté avoir dû combattre, en une seule journée la semaine dernière, plus de 65 feux de forêt dans l'État, où des conditions climatiques «plus chaudes et plus sèches» sont attendues dans les prochains jours.

Ces incendies surviennent au moment où le président américain Donald Trump coupe dans les budgets des agences fédérales chargées de combattre les catastrophes climatiques.

L'État se remet tout juste des incendies qui ont dévasté Los Angeles et causé la mort de 30 personnes en janvier. Ces feux ont dévoré 16'000 hectares et détruit des milliers d'habitations.