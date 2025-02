Deux enfants de deux ans ont été tués au Cambodge par l'explosion d'une grenade qui était apparemment enfouie depuis l'époque de la guerre civile, a indiqué dimanche un responsable.

«D'après un rapport d'enquête, les deux jeunes enfants jouaient sur le sol, creusant la terre, et ont peut-être touché (la grenade) avec un objet qui a déclenché l'explosion», a détaillé le directeur général de l'agence de déminage du gouvernement, précisant que l'un est mort sur le coup, l'autre à l'hôpital. (image d'illustration)

Keystone-SDA ATS

Le drame s'est produit samedi dans un village reculé de la province de Siem Reap (nord-ouest), théâtre de batailles entre l'armée cambodgienne et les Khmers rouges dans les années 1980 et 1990.

Les deux victimes, une fille et un garçon, étaient des cousins âgés de deux ans, a expliqué à l'AFP Heng Ratana, directeur général de l'agence de déminage du gouvernement.

«D'après un rapport d'enquête, les deux jeunes enfants jouaient sur le sol, creusant la terre, et ont peut-être touché (la grenade) avec un objet qui a déclenché l'explosion», a-t-il détaillé, précisant que l'un est mort sur le coup, l'autre à l'hôpital.

«La guerre est entièrement terminée et il y a la paix depuis plus de 25 ans, mais le sang du peuple cambodgien continue de couler à cause des mines et des vestiges de la guerre», a déploré le responsable.

Gel du déminage

Le Cambodge reste parsemé de munitions et d'armes abandonnées au cours des conflits civils des années 1960 à 1998.

Selon les chiffres officiels, quelque 20'000 personnes ont été tuées par des mines qui n'avaient pas explosé et d'autres vieux équipements militaires depuis 1979, pour le double de blessés.

L'accident de samedi a eu lieu alors que le pays s'est vu contraint de suspendre ses opérations de déminage pour plusieurs semaines, en raison du gel de l'aide internationale américaine décrété par Donald Trump.

Les autorités ont néanmoins annoncé vendredi leur redémarrage prochain, les Etats-Unis ayant décidé de reprendre le financement de ce programme.

Le Cambodge s'était fixé l'objectif de nettoyer l'intégralité de son territoire d'ici 2025. Cependant, il a dû repousser l'échéance de cinq ans à cause du manque de fonds et de la découverte de nouvelles zones minées à la frontière thaïlandaise.