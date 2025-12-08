Cambriolage avec violence à Yverdon : trois personnes arrêtées

La police vaudoise a arrêté trois personnes suspectées d'avoir cambriolé et violenté une nonagénaire mercredi dernier dans sa villa d'Yverdon-les-Bains (VD). Le coffre-fort dérobé chez la victime a été retrouvé dans la voiture de ces trois individus.

La police vaudoise a arrêté trois personnes suspectées d'avoir cambriolé et violenté une nonagénaire d'Yverdon (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Les cambrioleurs ont pénétré par effraction dans la maison de cette femme de 95 ans. Après l'avoir menacée et ligotée à une chaise, ils ont fouillé la maison et découvert un coffre-fort. En état de choc et légèrement blessée, la victime a néanmoins réussi à enclencher son dispositif Secutel et contacter les médecins de garde, mettant ainsi en fuite les voleurs, relate lundi la police vaudoise.

Informée de cette agression, la police a établi un barrage filtrant dans les environs. Lorsqu'un véhicule suspect a tenté de se soustraire au contrôle, une course poursuite s'est engagée. Les forces de l'ordre sont finalement parvenues à interpeller le véhicule à bord duquel se trouvaient trois personnes, ainsi que le coffre-fort.

Les trois suspects sont un Arménien de 47 ans et deux Géorgiens âgés de 22 et 29 ans. Ils ont été incarcérés. Une procédure pénale est en cours.