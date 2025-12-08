  1. Clients Privés
Coffre-fort dérobé Cambriolage avec violence à Yverdon : trois personnes arrêtées

ATS

8.12.2025 - 10:56

La police vaudoise a arrêté trois personnes suspectées d'avoir cambriolé et violenté une nonagénaire mercredi dernier dans sa villa d'Yverdon-les-Bains (VD). Le coffre-fort dérobé chez la victime a été retrouvé dans la voiture de ces trois individus.

La police vaudoise a arrêté trois personnes suspectées d'avoir cambriolé et violenté une nonagénaire d'Yverdon (photo d'illustration).
La police vaudoise a arrêté trois personnes suspectées d'avoir cambriolé et violenté une nonagénaire d'Yverdon (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

08.12.2025, 10:56

08.12.2025, 11:18

Les cambrioleurs ont pénétré par effraction dans la maison de cette femme de 95 ans. Après l'avoir menacée et ligotée à une chaise, ils ont fouillé la maison et découvert un coffre-fort. En état de choc et légèrement blessée, la victime a néanmoins réussi à enclencher son dispositif Secutel et contacter les médecins de garde, mettant ainsi en fuite les voleurs, relate lundi la police vaudoise.

Retrouvé fin saoul aux toilettes!. Un drôle de cambrioleur fait des siennes dans un magasin d'alcool

Retrouvé fin saoul aux toilettes!Un drôle de cambrioleur fait des siennes dans un magasin d'alcool

Informée de cette agression, la police a établi un barrage filtrant dans les environs. Lorsqu'un véhicule suspect a tenté de se soustraire au contrôle, une course poursuite s'est engagée. Les forces de l'ordre sont finalement parvenues à interpeller le véhicule à bord duquel se trouvaient trois personnes, ainsi que le coffre-fort.

Les trois suspects sont un Arménien de 47 ans et deux Géorgiens âgés de 22 et 29 ans. Ils ont été incarcérés. Une procédure pénale est en cours.

