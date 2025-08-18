  1. Clients Privés
Yverdon-les-Bains Trois suspects interpellés pour le cambriolage d'une armurerie

ATS

18.8.2025 - 19:37

Trois Français de 17 à 19 ans ont tenté de cambrioler une armurerie tôt dimanche à Yverdon-les-Bains (VD). Ils ont été arrêtés à l'issue d'une course-poursuite durant laquelle un policier a tiré des coups de feu en direction de leur véhicule. Personne n'a été blessé.

Plusieurs patrouilles de la Police du Nord vaudois (PNV) ont été mobilisées pour arrêter les cambrioleurs (image d'illustration).
Plusieurs patrouilles de la Police du Nord vaudois (PNV) ont été mobilisées pour arrêter les cambrioleurs (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

18.08.2025, 19:37

18.08.2025, 19:41

La police a été alertée dimanche peu après 04h30. A leur arrivée sur place, les patrouilles ont constaté qu'un pick-up avait percuté la vitre de l'armurerie et que deux des suspects tentaient de pénétrer dans le magasin, indique lundi la police cantonale dans un communiqué. Ils ont alors pris la fuite à bord de leur véhicule.

Les fuyards «ont circulé en ville à vive allure, en prenant des risques considérables», écrit la police. Arrivés au bout d'une rue dotée d'une borne rétractable, ils ont rebroussé chemin et se sont retrouvés en face d'une voiture placée en travers de la route.

Le chauffeur a contourné le véhicule de police et a frôlé un agent avant de s'immobiliser brièvement. Le policier a alors tiré en direction des pneus du véhicule utilitaire. Le pick-up a toutefois pu reprendre sa course sur quelques mètres avant de percuter un autre véhicule de la police.

Les trois suspects ont alors été interpellés sans opposer de résistance. Il s’agit de trois ressortissants français de 19, 18 et 17 ans. Ils ont été dénoncés au Ministère public et au Tribunal des mineurs. Une instruction pénale a été ouverte pour établir les circonstances précises des faits. Personne n'a été blessé lors de cet événement et aucune arme n'a été emportée, précise la police.

Les vols dans les armureries se sont multipliés récemment en Suisse, dont l'une notamment à Evionnaz (VS) il y a près d'un mois.

