Dans le canton de Schaffhouse, deux hommes se sont introduits par effraction dans deux garages dans la nuit de samedi à dimanche. Ils ont volé une voiture, avant de lui mettre le feu. Les recherches pour retrouver les cambrioleurs sont pour l'heure restées vaines.

Les recherches pour retrouver les cambrioleurs sont pour l'heure restées vaines (image d'illustration, archives). sda

Keystone-SDA ATS

Vers 02h45 dimanche, deux inconnus se sont introduits de force dans un garage à Siblingen, a indiqué la police cantonale de Schaffhouse dans un communiqué publié en soirée. Ils y ont volé une voiture, avant de quitter la localité.

Environ une demi-heure plus tard, vers 03h15, un habitant a aperçu, près de l'épicerie de Siblingen, deux jeunes hommes debout à côté d'une voiture, selon la police. Lorsqu'il leur a demandé s'ils avaient besoin d'aide, ceux-ci sont montés dans le véhicule, ont pris la route et se sont arrêtés à nouveau quelques mètres plus loin, en direction de Schleitheim.

Peu de temps après, le riverain a entendu le bruit d'une vitre qui se brise ainsi qu'une alarme. Les deux individus sont alors retournés vers la voiture en courant, ont heurté un véhicule en stationnement en manœuvrant, avant de prendre la fuite avec la voiture, qui n'avait pas de plaques d'immatriculation. Les cambrioleurs ont finalement abandonné la voiture volée dans le premier garage à Beringen, avant de lui bouter le feu.