Drame à Montréal : trois morts dans une fusillade, dont un policier

Trois personnes, dont un policier et le suspect, ont été tuées lundi lors de coups de feu dans un quartier juif de Montréal, a annoncé la police.

Les autorités n'ont pas fourni dans l'immédiat d'indication quant aux circonstances du drame ou aux motivations du suspect. ATS

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La troisième personne tuée est un résident du quartier de Côte-des-Neiges, dans l'ouest de la ville, où se trouvent de nombreux commerces et restaurants juifs, selon cette même source.

«La menace immédiate a été neutralisée», a expliqué lors d'une conférence de presse le chef de la police de Montréal (SPVM), Fady Dagher.

«On a un suspect, et il a été abattu», a ajouté le responsable, faisant état d'un échange de coups de feu entre les policiers et l'assaillant, dont les motivations sont encore inconnues.

Des images sur les réseaux sociaux, non vérifiées dans l'immédiat par l'AFP, ont montré un homme vêtu d'une tenue militaire, armé d'un fusil et étendu au sol. Une policière a également été blessée mais ses jours ne sont pas en danger, selon M. Dagher.

«C'est un cauchemar», a-t-il confié aux journalistes. Selon lui, la dernière mort en service d'un policier de la ville de Montréal remontait à 24 ans, en 2002.

Mobile inconnu

Les autorités n'ont pas fourni dans l'immédiat d'indication quant aux circonstances du drame ou aux motivations du suspect.

«Pour l'instant, on ne connaît pas le mobile derrière tout ça», a déclaré à la chaîne Radio-Canada Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité intérieure du Québec.

Un important dispositif policier a été mis en place un peu avant midi (18h00 en Suisse), les habitants ont été appelés à rester chez eux et l'autoroute urbaine toute proche a été fermée à la circulation. L'opération s'est terminée un peu plus de trois heures plus tard, selon la police.

La police a expliqué qu'elle avait été prévenue par téléphone par un témoin ayant signalé la présence d'une personne en train d'utiliser un fusil.

«La sécurité de notre communauté demeure notre priorité absolue», a affirmé sur X le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA), qui a dit «suivre la situation de très près». «Nous invitons les membres de la communauté à suivre (...) les consignes diffusées par les autorités policières», a-t-il ajouté.

«Eviter la spéculation»

La maire de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a adressé ses «plus sincères condoléances à la famille, aux proches et aux collègues du policier décédé en service».

«Nous demandons à la population de respecter les consignes du SPVM», a-t-elle ajouté sur X.

Christine Fréchette, Première ministre du Québec, a elle assuré qu'il était «essentiel de laisser les autorités faire leur travail» et qu'il fallait «éviter toute spéculation».