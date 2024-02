Cancer du roi et Kate alitée: un début d'année difficile pour la famille royale

L'annonce du cancer du roi Charles III lundi soir est venue ajouter à un début d'année particulièrement difficile pour la famille royale britannique, après l'opération de la princesse Kate, au repos au moins jusqu'à Pâques.

Le roi Charles III quittant l'hôpital après une opération de la prostate, le 29 janvier 2024. IMAGO/ZUMA Wire

Le cancer du roi de 75 ans a été annoncé dans un communiqué en fin de journée par le palais de Buckingham, pour «éviter les spéculations». Il précise que le roi a commencé un traitement et s'est vu conseiller par ses médecins de suspendre ses activités publiques, sans autre précision sur la «forme de cancer» dont il souffre.

Il continuera toutefois «à s'occuper des affaires de l'État et des tâches administratives comme à l'accoutumée», précise le communiqué.

Charles III, qui avait succédé à sa mère Elizabeth II il y a 17 mois et été couronné le 6 mai dernier, avait de la même façon rendu public le 17 janvier qu'il devait être opéré d'une hypertrophie de la prostate. Après une intervention à la London Clinic, établissement huppé du centre de la capitale où il avait passé trois nuits, il était rentré chez lui le 29 janvier, le Palais précisant qu'il ne reprendrait pas tout de suite ses engagements, «pour permettre une période de récupération». Son cancer a été découvert durant cette intervention.

Il avait été hospitalisé dans le même établissement que sa belle-fille Kate, 42 ans, qui y a passé 13 jours en janvier, pour une opération à l'abdomen dont les détails n'ont pas été rendu publics.

Elle en est également sortie le 29 janvier, pour une longue convalescence chez elle à Windsor, prévue pour durer au moins jusqu'à Pâques, le 31 mars.

Camilla en première ligne

La princesse de Galles, extrêmement populaire, n'a pas été vue depuis Noël.

Son époux le prince William, 41 ans, héritier de la couronne, avait suspendu ses activités après l'hospitalisation de son épouse le 16 janvier. Le couple a trois enfants, George, 10 ans, Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans.

Wiliam venait lundi d'annoncer qu'il allait les reprendre, quand le diagnostic de cancer du roi a été rendu public.

Et Sarah Ferguson, 64 ans, l'ex-épouse du prince Andrew, frère du roi, a annoncé le 21 janvier qu'elle souffrait d'un mélanome malin, un cancer de la peau.

Six mois plus tôt, en juin 2023, elle avait déjà annoncé qu'elle avait été diagnostiquée d'une forme précoce de cancer du sein. Le mélanome malin a été découvert lors d'examens demandés par un dermatologue, alors que la duchesse d'York devait subir une chirurgie reconstructrice après une mastectomie. Un grain de beauté a été identifié comme cancéreux.

Sarah vit toujours à Windsor dans une résidence royale qu'elle partage avec le prince Andrew dont elle reste proche, en dépit de leur divorce en 1996.

Ces ennuis de santé successifs ont quasi réduit de moitié le cercle des membres actifs de la famille royale, et la reine Camilla, 76 ans, est en première ligne, avec de nombreux engagements chaque semaine.

La princesse Anne, 73 ans, est aussi présente tout comme le prince Edward, 59 ans, son plus jeune frère, et son épouse Sophie. Mais leurs activités sont généralement beaucoup moins relayées par la presse.

Le cercle des membres actifs de la famille royale britannique s’est réduit ces dernières années avec le départ du prince Harry et de sa femme Meghan aux Etats-Unis, et la mise à l’écart du prince Andrew après un scandale sexuel.

En font également partie le duc et la duchesse de Gloucester, 79 et 77 ans, la princesse Alexandra, 87 ans, et le duc de Kent, 88 ans.