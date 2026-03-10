Un suspect a été placé en garde à vue après la plainte d'une candidate LFI aux élections municipales de dimanche. Cette dernière a été menacée de mort lors d'un collage d'affiches, a annoncé lundi le parquet de Strasbourg.

La victime, qui est présente sur une liste LFI pour les élections municipales de dimanche, a été agressée alors qu'elle posait des affiches (image symbolique). ATS

Keystone-SDA ATS

«Vu le délai écoulé depuis ledit placement, je ne peux pas encore donner d'éléments» à ce stade sur le suspect, a précisé la procureure Clarisse Taron. Une travailleuse sociale de 44 ans, en dixième position sur la liste LFI menée par Florian Kobryn aux municipales à Strasbourg, a été agressée vendredi soir dans le centre-ville alors qu'elle se trouvait avec ses enfants âgés de 15 et 16 ans.

Elle a été «menacée de mort» et «insultée». «Une plainte a été déposée», a déclaré Florian Kobryn dans un communiqué. Le parquet avait annoncé l'ouverture d'une enquête après ce dépôt de plainte.

Scène filmée

Lors d'un point presse samedi après-midi, la victime a expliqué qu'elle s'apprêtait à coller une affiche avec ses fils lorsqu'un homme lui a demandé à plusieurs reprises de quel parti elle était avant de la menacer lorsqu'il a aperçu l'affiche de LFI.

«Il m'a dit «jamais de la vie tu afficheras ça ici», «Je te tranche la gorge», a-t-elle relaté. Et il a sorti un couteau. «Il était prêt à en découdre» et «le moindre mot (pouvait) le faire passer à l'acte», a-t-elle poursuivi, très émue.

La militante a filmé la scène, une vidéo qu'elle a montrée à des journalistes sur son téléphone portable et qui a été postée sur le réseau social X. La candidate socialiste Catherine Trautmann et la maire écologiste Jeanne Barseghian, candidate à sa réélection, avaient condamné les faits «avec la plus grande fermeté».