  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Strasbourg Candidate LFI menacée de mort : un suspect en garde à vue

ATS

10.3.2026 - 08:12

Un suspect a été placé en garde à vue après la plainte d'une candidate LFI aux élections municipales de dimanche. Cette dernière a été menacée de mort lors d'un collage d'affiches, a annoncé lundi le parquet de Strasbourg.

La victime, qui est présente sur une liste LFI pour les élections municipales de dimanche, a été agressée alors qu'elle posait des affiches (image symbolique).
La victime, qui est présente sur une liste LFI pour les élections municipales de dimanche, a été agressée alors qu'elle posait des affiches (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

10.03.2026, 08:12

10.03.2026, 08:19

«Vu le délai écoulé depuis ledit placement, je ne peux pas encore donner d'éléments» à ce stade sur le suspect, a précisé la procureure Clarisse Taron. Une travailleuse sociale de 44 ans, en dixième position sur la liste LFI menée par Florian Kobryn aux municipales à Strasbourg, a été agressée vendredi soir dans le centre-ville alors qu'elle se trouvait avec ses enfants âgés de 15 et 16 ans.

Elle a été «menacée de mort» et «insultée». «Une plainte a été déposée», a déclaré Florian Kobryn dans un communiqué. Le parquet avait annoncé l'ouverture d'une enquête après ce dépôt de plainte.

En réponse à Bardella. Mélenchon appelle la France à choisir «entre les fascistes et nous»

En réponse à BardellaMélenchon appelle la France à choisir «entre les fascistes et nous»

Scène filmée

Lors d'un point presse samedi après-midi, la victime a expliqué qu'elle s'apprêtait à coller une affiche avec ses fils lorsqu'un homme lui a demandé à plusieurs reprises de quel parti elle était avant de la menacer lorsqu'il a aperçu l'affiche de LFI.

«Il m'a dit «jamais de la vie tu afficheras ça ici», «Je te tranche la gorge», a-t-elle relaté. Et il a sorti un couteau. «Il était prêt à en découdre» et «le moindre mot (pouvait) le faire passer à l'acte», a-t-elle poursuivi, très émue.

La militante a filmé la scène, une vidéo qu'elle a montrée à des journalistes sur son téléphone portable et qui a été postée sur le réseau social X. La candidate socialiste Catherine Trautmann et la maire écologiste Jeanne Barseghian, candidate à sa réélection, avaient condamné les faits «avec la plus grande fermeté».

France. «OK Jean-Marie Le Pen» – Le torchon brûle entre Mélenchon et Glucksmann

France«OK Jean-Marie Le Pen» – Le torchon brûle entre Mélenchon et Glucksmann

Les plus lus

Drame de Crans-Montana : les Moretti pourraient encore défrayer la chronique !
Donald Trump : un dilemme et une volte-face inattendue !
L'Iran tacle Trump et affirme qu'il «décidera de la fin de la guerre»
Meeting perturbé : la compagne de Zemmour fait son show à Paris
«Il a toujours été très fan des gens riches» - Platini dézingue Infantino
Des golden boys américains condamnés pour «trafic sexuel»