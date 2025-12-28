Cannes, Huster, Lelouch... Le monde du cinéma rend hommage à Bardot

Un «mythe», véritable incarnation de la France: les hommages à Brigitte Bardot, décédée dimanche à l'âge de 91 ans, se multiplient dans le monde du cinéma, de Francis Huster à Thierry Frémaux en passant par Claude Lelouch.

Jacques Charrier et Brigitte Bardot sur le tournage de Babette s'en va-t-en guerre en 1959 (archives). imago images/ZUMA Wire

Keystone-SDA ATS

Souvent comparée à Marilyn Monroe, comme elle blonde, à la beauté explosive et à la vie privée tumultueuse, B.B. était, comme l'actrice américaine, «le plus beau des diamants du monde», a estimé auprès de l'AFP Francis Huster.

«Je suis sûr que leurs deux étoiles forment le plus beau duo du ciel», a assuré l'acteur, qui avait tourné avec Bardot en 1973.

«C'était la France»

«C'était plus qu'une actrice, c'était la France», a salué Claude Lelouch, réalisateur d'"Un homme et une femme», sur BFMTV: «Je me rappelle très bien le général De Gaulle, que j'avais rencontré un jour, il m'avait dit: 'La France, c'est moi et Brigitte Bardot'».

«Cette femme a été une véritable révolution, tout simplement parce que dans un monde de tricheurs, elle ne trichait pas. Elle a toujours dit ce qu'elle pensait. Et cette spontanéité a touché la terre entière», a-t-il poursuivi.

«Une actrice absolument formidable»

Elle était «la plus belle du monde», mais surtout «une actrice absolument formidable», a souligné sur la même chaîne le comédien Pierre Arditi, refusant de la réduire à une «icône physique».

«Elle a marqué notre temps parce qu'elle était aussi capable d'incarner et de jouer», a insisté l'acteur de 81 ans.

Gaëtan Bruel, président du Centre national du cinéma (CNC), a estimé sur le réseau social X que B.B. était devenue dès «Et Dieu.... créa la femme» de Roger Vadim (1956) «un mythe à l'écran (...) mais aussi l'incarnation de la femme française pour le monde entier».

«Un mythe total»

Brigitte Bardot est «un mythe total», a également assuré Thierry Frémaux, directeur de l'Institut Lumière à Lyon et délégué général du festival de Cannes, sur franceinfo. Elle « a donné les codes de ce que c'était qu'être une star «, a-t-il ajouté, rappelant l'émeute qu'avait provoquée sa venue au Festival de Cannes en 1967.

«Personne n'a mieux décrit Bardot que l'écrivain François Nourissier», a de son côté réagi l'ancien président du festival de Cannes Gilles Jacob auprès de l'AFP: «'un équilibre instable entre le caprice et la damnation'».

Autre ancien président du festival, Pierre Lescure a, lui, salué un «destin unique», «sa beauté dingue et comme nouvelle, absolue et effrontée», «sa fantaisie, ses rôles multiples».

De son côté, Jean Dujardin a publié une photo en noir et blanc de l'icône sur Instagram, accompagnée d'un simple «#brigittebardot».