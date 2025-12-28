Cannes, Huster, Lelouch... Le monde du cinéma rend hommage à Bardot

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«C'était plus qu'une actrice» Cannes, Huster, Lelouch... Le monde du cinéma rend hommage à Bardot

ATS

28.12.2025 - 22:52

Un «mythe», véritable incarnation de la France: les hommages à Brigitte Bardot, décédée dimanche à l'âge de 91 ans, se multiplient dans le monde du cinéma, de Francis Huster à Thierry Frémaux en passant par Claude Lelouch.

Jacques Charrier et Brigitte Bardot sur le tournage de Babette s'en va-t-en guerre en 1959 (archives).
Jacques Charrier et Brigitte Bardot sur le tournage de Babette s'en va-t-en guerre en 1959 (archives).
imago images/ZUMA Wire

Keystone-SDA

28.12.2025, 22:52

Souvent comparée à Marilyn Monroe, comme elle blonde, à la beauté explosive et à la vie privée tumultueuse, B.B. était, comme l'actrice américaine, «le plus beau des diamants du monde», a estimé auprès de l'AFP Francis Huster.

«Je suis sûr que leurs deux étoiles forment le plus beau duo du ciel», a assuré l'acteur, qui avait tourné avec Bardot en 1973.

Carnet noir. Brigitte Bardot est morte à 91 ans

Carnet noirBrigitte Bardot est morte à 91 ans

«C'était la France»

«C'était plus qu'une actrice, c'était la France», a salué Claude Lelouch, réalisateur d'"Un homme et une femme», sur BFMTV: «Je me rappelle très bien le général De Gaulle, que j'avais rencontré un jour, il m'avait dit: 'La France, c'est moi et Brigitte Bardot'».

«Cette femme a été une véritable révolution, tout simplement parce que dans un monde de tricheurs, elle ne trichait pas. Elle a toujours dit ce qu'elle pensait. Et cette spontanéité a touché la terre entière», a-t-il poursuivi.

«Une actrice absolument formidable»

Elle était «la plus belle du monde», mais surtout «une actrice absolument formidable», a souligné sur la même chaîne le comédien Pierre Arditi, refusant de la réduire à une «icône physique».

«Elle a marqué notre temps parce qu'elle était aussi capable d'incarner et de jouer», a insisté l'acteur de 81 ans.

Gaëtan Bruel, président du Centre national du cinéma (CNC), a estimé sur le réseau social X que B.B. était devenue dès «Et Dieu.... créa la femme» de Roger Vadim (1956) «un mythe à l'écran (...) mais aussi l'incarnation de la femme française pour le monde entier».

«La liberté, c'est d'être soi». La fin d'un mythe: Brigitte Bardot est décédée

«La liberté, c'est d'être soi»La fin d'un mythe: Brigitte Bardot est décédée

«Un mythe total»

Brigitte Bardot est «un mythe total», a également assuré Thierry Frémaux, directeur de l'Institut Lumière à Lyon et délégué général du festival de Cannes, sur franceinfo. Elle « a donné les codes de ce que c'était qu'être une star «, a-t-il ajouté, rappelant l'émeute qu'avait provoquée sa venue au Festival de Cannes en 1967.

«Personne n'a mieux décrit Bardot que l'écrivain François Nourissier», a de son côté réagi l'ancien président du festival de Cannes Gilles Jacob auprès de l'AFP: «'un équilibre instable entre le caprice et la damnation'».

Autre ancien président du festival, Pierre Lescure a, lui, salué un «destin unique», «sa beauté dingue et comme nouvelle, absolue et effrontée», «sa fantaisie, ses rôles multiples».

De son côté, Jean Dujardin a publié une photo en noir et blanc de l'icône sur Instagram, accompagnée d'un simple «#brigittebardot».

Le début d'un sex-symbol. «Et Dieu... créa la femme»: quand Bardot bousculait les tabous

Le début d'un sex-symbol«Et Dieu... créa la femme»: quand Bardot bousculait les tabous

Les plus lus

Cannes, Huster, Lelouch... Le monde du cinéma rend hommage à Bardot
Trump s'entretient avec Poutine avant un tête-à-tête avec Zelensky
Une mère et sa fille mortes en Italie - empoisonnement présumé au poisson
La Suisse renvoie un criminel afghan dans son pays
Deux nouveaux millionnaires au tirage du Swiss Loto
Davos met sous l’éteignoir le Team Canada après un duel tendu