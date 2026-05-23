Le Roumain Cristian Mungiu a remporté la Palme d'Or à Cannes pour son fim «Fjord». ATS

Le jury du 79e festival de Cannes a décerné samedi la Palme d'or à «Fjord» du cinéaste roumain Cristian Mungiu. Il décroche ainsi sa deuxième Palme d'or après celle attribuée pour «4 mois, 3 semaines, 2 jours» en 2007.

Keystone-SDA ATS

Dans «Fjord», inspiré de faits réels, le réalisateur enracine son récit en Norvège pour mettre face à ses contradictions une société qui prône la tolérance et l'ouverture aux autres mais peut exclure brutalement ceux qui dévient du chemin tracé pour eux.