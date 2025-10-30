  1. Clients Privés
La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse : projets de la première phase retenus

ATS

30.10.2025 - 09:46

Une trentaine de projets ont été retenus dans le cadre de la première phase de l’appel à participation de La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027 (lcdf27). La procédure a suscité le dépôt de près de 280 projets au total.

Selon l'association, la scène locale dialoguera avec la programmation nationale et internationale pour composer un programme "accessible, singulier et vivant" (archives).
Selon l'association, la scène locale dialoguera avec la programmation nationale et internationale pour composer un programme "accessible, singulier et vivant" (archives).
ATS

Keystone-SDA

30.10.2025, 09:46

30.10.2025, 09:47

Clôturé le 15 septembre, la phase 1 de l’appel à participation local a suscité un «engouement remarquable», ont indiqué jeudi les organisateurs. Près de 280 dossiers totalisant plusieurs millions de francs de demandes ont ainsi été examinés avec soin par l’équipe lcdf27, accompagnée d’experts externes.

Les projets ont été évalués à l’aune de la mission première de lcdf27: faire de l’année 2027 un «moment exceptionnel, hors du temps, créer un programme narratif complet d’envergure nationale et internationale, tout en intégrant la richesse et la diversité des acteurs locaux», précise le communiqué.

Terreau local

Le choix, «exigeant», a fait émerger une trentaine de projets qui se distinguent par «leur originalité, leur pertinence artistique et leur complémentarité avec la globalité du programme». Au-delà, le nombre de projets déposés vient «témoigner de l’extraordinaire vitalité créative de La Chaux-de-Fonds».

Le budget dévolu à cet appel a été réparti de manière «équilibrée»: une moitié pour les institutions culturelles, l’autre pour les associations, les collectifs et artistes indépendants. La trentaine de projets retenus reflètent également un équilibre entre disciplines, notent encore les organisateurs.

Deuxième phase

Les publics peuvent d’ores et déjà imaginer des expériences «inoubliables» en 2027: des «fils de funambule qui traversent les quartiers pour une initiation géante, des animaux fantastiques qui parent l’espace public, des fresques qui se dessinent sous les yeux, ou un musée qui se métamorphose».

Une deuxième phase de sélection pour les projets sollicitant moins de 10'000 francs est toujours ouverte sur le site internet de lcdf27, et ce jusqu’au 10 décembre prochain. D’autres formats d’implication seront par ailleurs possibles tout au long de l'année 2027.

Pour rappel, les grandes orientations de la manifestation seront dévoilées au printemps. Quant au programme complet, il sera publié dans le courant de l’automne 2026.

