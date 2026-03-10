  1. Clients Privés
Une hotline ouverte L’incendie du bus de Chiètres a fait six morts et cinq blessés

ATS

10.3.2026 - 22:11

Au moins six personnes sont mortes dans l'incendie d'un car postal mardi en début de soirée à Chiètres. Quatre autres passagers sont blessés, a indiqué la police fribourgeoise lors d'une conférence de presse.

Car postal en feu à Chiètres: 6 morts et 5 blessés, acte volontaire - Gallery
Car postal en feu à Chiètres: 6 morts et 5 blessés, acte volontaire - Gallery. Les secours ont tendu des bâches blanches devant le car postal qui a brûlé mardi, faisant plusieurs victimes.

Les secours ont tendu des bâches blanches devant le car postal qui a brûlé mardi, faisant plusieurs victimes.

Photo: ATS

Car postal en feu à Chiètres: 6 morts et 5 blessés, acte volontaire - Gallery. Six morts et quatre blessés ont été retirés du bus, entièrement calciné mardi à Chiètres.

Six morts et quatre blessés ont été retirés du bus, entièrement calciné mardi à Chiètres.

Photo: ATS

Car postal en feu à Chiètres: 6 morts et 5 blessés, acte volontaire - Gallery
Car postal en feu à Chiètres: 6 morts et 5 blessés, acte volontaire - Gallery. Les secours ont tendu des bâches blanches devant le car postal qui a brûlé mardi, faisant plusieurs victimes.

Les secours ont tendu des bâches blanches devant le car postal qui a brûlé mardi, faisant plusieurs victimes.

Photo: ATS

Car postal en feu à Chiètres: 6 morts et 5 blessés, acte volontaire - Gallery. Six morts et quatre blessés ont été retirés du bus, entièrement calciné mardi à Chiètres.

Six morts et quatre blessés ont été retirés du bus, entièrement calciné mardi à Chiètres.

Photo: ATS

Keystone-SDA

10.03.2026, 22:11

10.03.2026, 23:18

Lors d'une conférence de presse en fin de soirée, la police a fait part d'un cinquième blessé, un secouriste. Parmi les blessés, trois sont dans un état grave, un ayant été héliporté à l'hôpital. A l'heure actuelle, la police privilégie une cause humaine à l'origine de l'incendie, «et même un acte volontaire», a-t-elle précisé.

Interrogée par un journaliste, elle n'a cependant pas voulu confirmer un «acte d'immolation». Les deux porte-parole présents devant les médias ne savaient pas combien de personnes se trouvaient dans le véhicule au moment de l'incendie. Ce dernier devait relier Guin à Chiètres. L'alarme a été donnée vers 18h25.

La Rega intervient. Un car postal prend feu en pleine ville à Chiètres, des morts et plusieurs blessés

La Rega intervientUn car postal prend feu en pleine ville à Chiètres, des morts et plusieurs blessés

Dans un communiqué publié en fin de soirée, la police a indiqué que «plusieurs personnes ont été retrouvées décédées, le nombre n'est pas confirmé».

Soutien psychologique

Afin d'aider l'enquête, la police a lancé un appel à témoins. Elle a annoncé l'ouverture d'une hotline (0800 261 700) destinée aux personnes ayant été témoin de l'incident ou à d'éventuels autres blessés impliqués.

«Cette nouvelle tragique nous touche tous profondément. Nos pensées accompagnent les blessés ainsi que les proches des personnes décédées. Une équipe de soutien psychologique (Care-Team) sera à la disposition des collaborateurs dès demain (mercredi)», a réagi la compagnie Car Postal, précisant être en contact étroit avec les autorités.

