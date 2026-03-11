Car postal incendié : l’Italie présente ses condoléances à la Suisse

ChiètresCar postal incendié : l’Italie présente ses condoléances à la Suisse
ATS
11.3.2026 - 10:59
Le ministre italien des affaires étrangères Antonio Tajani a présenté ses condoléances à la suite de l'incendie d'un car postal mardi soir à Chiètres (FR). «L'Italie est proche de la Suisse», a-t-il écrit sur le résesau social X.
Keystone-SDA
11.03.2026, 10:59
11.03.2026, 11:08
ATS
«Dans ce moment de douleur, mes pensées vont aux personnes qui ont perdu la vie et à leurs familles», a-t-il indiqué, souhaitant aux blessés un rétablissement rapide. Il a assuré «au peuple suisse ami (...) l'affection et la solidarité de tous les Italiens».
L'Italie avait été durement touchée par l'incendie du Nouvel-An à Crans-Montana (VS). Six ressortissants transalpins figurent parmi les 41 victimes du drame.
Bus incendié à Chiètres : la police privilégie la piste d’un acte intentionnel
À Chiètres (FR), l'incendie d'un car postal a fait six morts et cinq blessés mardi soir. La police privilégie la piste d'un acte volontaire. Une hotline (0800 261 700) a été ouverte pour les témoins de ce drame d'une rare violence.