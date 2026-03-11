Car postal incendié : l’Italie présente ses condoléances à la Suisse

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Chiètres Car postal incendié : l’Italie présente ses condoléances à la Suisse

ATS

11.3.2026 - 10:59

Le ministre italien des affaires étrangères Antonio Tajani a présenté ses condoléances à la suite de l'incendie d'un car postal mardi soir à Chiètres (FR). «L'Italie est proche de la Suisse», a-t-il écrit sur le résesau social X.

Antonio Tajani a présenté ses condoléances à la suite de l'incendie d'un car postal mardi soir à Chiètres (FR).
Antonio Tajani a présenté ses condoléances à la suite de l'incendie d'un car postal mardi soir à Chiètres (FR).
ats

Keystone-SDA

11.03.2026, 10:59

11.03.2026, 11:08

«Dans ce moment de douleur, mes pensées vont aux personnes qui ont perdu la vie et à leurs familles», a-t-il indiqué, souhaitant aux blessés un rétablissement rapide. Il a assuré «au peuple suisse ami (...) l'affection et la solidarité de tous les Italiens».

L'Italie avait été durement touchée par l'incendie du Nouvel-An à Crans-Montana (VS). Six ressortissants transalpins figurent parmi les 41 victimes du drame.

Tragédie à Chiètres. Car postal incendié : l'identification des victimes prendra du temps

Tragédie à ChiètresCar postal incendié : l'identification des victimes prendra du temps

Bus incendié à Chiètres : la police privilégie la piste d’un acte intentionnel

Bus incendié à Chiètres : la police privilégie la piste d’un acte intentionnel

À Chiètres (FR), l'incendie d'un car postal a fait six morts et cinq blessés mardi soir. La police privilégie la piste d'un acte volontaire. Une hotline (0800 261 700) a été ouverte pour les témoins de ce drame d'une rare violence.

11.03.2026

Les plus lus

«On commence seulement à réaliser la tragédie»
La police évoque un «acte volontaire» avec un «engin incendiaire»
Stupeur : il reçoit son colis de Temu et tombe sur une bien mauvaise surprise
Car postal incendié : l’Italie présente ses condoléances à la Suisse
189,9 millions de francs : l'Euro Millions tient enfin son grand gagnant
Donald Trump fait une promesse à l’Iran pour la Coupe du monde