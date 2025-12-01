Un carambolage géant implique près de 45 véhicules

Une tempête de neige dans l'Indiana a provoqué des routes verglacées et un carambolage monstre. Les images montrent les conséquences immédiates : une scène chaotique qui illustre clairement l'ampleur de l'accident.

Sur l'I-70 près de Terre Haute dans l'Indiana, un carambolage impressionnant s'est produit impliquant environ 45 véhicules, heureusement sans blessés graves.

L'accident s'est produit peu avant 10 heures sous des chutes de neige, alors que de nombreuses sorties de route se produisaient sur la chaussée opposée.

L'officier Matt Ames a demandé aux automobilistes de "rester chez eux" sauf en cas d'absolue nécessité et, s'ils se déplacent, d'allumer leurs phares, d'attacher leur ceinture de sécurité et de faire preuve d'une extrême prudence au volant. Montre plus

Un énorme carambolage impliquant quelques 45 véhicules s'est produit sur un tronçon d'autoroute dans l'Indiana.

Selon "People", citant un courriel de Matt Ames, officier de la police de l'État de l'Indiana, l'accident s'est produit le samedi 29 novembre sur les voies ouest de la I-70 près de Terre Haute, une ville située à environ 124 kilomètres à l'ouest d'Indianapolis. La police a précisé qu'il n'y avait pas de blessés graves.

L'incident s'est produit peu avant 10 heures, alors qu'il neigeait, comme l'a expliqué le porte-parole lui-même dans une vidéo en direct publiée sur Facebook.

M. Ames a ajouté qu'en plus du maxi-tamponnage, il y a eu de nombreux «slide-offs», c'est-à-dire des sorties de route et des dérapages, également sur la chaussée de l'autoroute en direction de l'est.

Restez chez vous

Dans une deuxième mise à jour, M. Ames a confirmé que le tronçon concerné avait été dégagé, mais que la neige avait recommencé à tomber. Il a profité de l'occasion pour s'adresser directement aux automobilistes de la région et leur a lancé un appel à la prudence.

«Tout d'abord, si vous n'avez pas besoin de prendre la route, restez chez vous ce soir afin que les routes puissent s'améliorer demain», a-t-il déclaré, invitant ceux qui le peuvent à éviter les déplacements non urgents.

Le policier a ensuite rappelé quelques règles de sécurité de base : «Si vous devez sortir, assurez-vous que vos phares sont allumés, attachez vos ceintures de sécurité et surtout ne conduisez pas distraitement», a-t-il souligné, attirant l'attention sur l'importance de la concentration au volant.