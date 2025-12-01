Un carambolage géant implique près de 45 véhicules

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Frissons dans l'Indiana Un carambolage géant implique près de 45 véhicules

fon

1.12.2025

Une tempête de neige dans l'Indiana a provoqué des routes verglacées et un carambolage monstre. Les images montrent les conséquences immédiates : une scène chaotique qui illustre clairement l'ampleur de l'accident.

Nicolò Forni

01.12.2025, 13:52

01.12.2025, 16:29

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Sur l'I-70 près de Terre Haute dans l'Indiana, un carambolage impressionnant s'est produit impliquant environ 45 véhicules, heureusement sans blessés graves.
  • L'accident s'est produit peu avant 10 heures sous des chutes de neige, alors que de nombreuses sorties de route se produisaient sur la chaussée opposée.
  • L'officier Matt Ames a demandé aux automobilistes de "rester chez eux" sauf en cas d'absolue nécessité et, s'ils se déplacent, d'allumer leurs phares, d'attacher leur ceinture de sécurité et de faire preuve d'une extrême prudence au volant.
Montre plus

Un énorme carambolage impliquant quelques 45 véhicules s'est produit sur un tronçon d'autoroute dans l'Indiana.

Selon "People", citant un courriel de Matt Ames, officier de la police de l'État de l'Indiana, l'accident s'est produit le samedi 29 novembre sur les voies ouest de la I-70 près de Terre Haute, une ville située à environ 124 kilomètres à l'ouest d'Indianapolis. La police a précisé qu'il n'y avait pas de blessés graves.

L'incident s'est produit peu avant 10 heures, alors qu'il neigeait, comme l'a expliqué le porte-parole lui-même dans une vidéo en direct publiée sur Facebook.

M. Ames a ajouté qu'en plus du maxi-tamponnage, il y a eu de nombreux «slide-offs», c'est-à-dire des sorties de route et des dérapages, également sur la chaussée de l'autoroute en direction de l'est.

Restez chez vous

Dans une deuxième mise à jour, M. Ames a confirmé que le tronçon concerné avait été dégagé, mais que la neige avait recommencé à tomber. Il a profité de l'occasion pour s'adresser directement aux automobilistes de la région et leur a lancé un appel à la prudence.

«Tout d'abord, si vous n'avez pas besoin de prendre la route, restez chez vous ce soir afin que les routes puissent s'améliorer demain», a-t-il déclaré, invitant ceux qui le peuvent à éviter les déplacements non urgents.

Le policier a ensuite rappelé quelques règles de sécurité de base : «Si vous devez sortir, assurez-vous que vos phares sont allumés, attachez vos ceintures de sécurité et surtout ne conduisez pas distraitement», a-t-il souligné, attirant l'attention sur l'importance de la concentration au volant.

Les plus lus

Une femme renverse une mère avec sa poussette et prend la fuite
L'incendie meurtrier en Meurthe-et-Moselle était volontaire
Des enquêteurs allemands retrouvent un corps sans tête
Un carambolage géant implique près de 45 véhicules
«Très contente» puis «un peu énervée» : les sentiments mitigés de Holdener